حفيد عبدالناصر يكشف تفاصيل الجلسة النقاشية «العائلة والقيادة».. فيديو

قال المهندس جمال خالد عبدالناصر، حفيد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إنه للعام الثالث على التوالي، تعقد جلسة نقاشية تحت عنوان «العائلة والقيادة»، بمتحف جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أن هذا العام شهد تواجدًا كبيرًا من الحضور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجلسة ناقشت العديد من الملفات والموضوعات، مبينا أيضا أن الجلسة تناقش أفكار الزعيم الراحل وبلورتها.

أكثر من محور



وأوضح حفيد الزعيم الراحل، أن الجلسة شارك فيها السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وتم الحديث فيها عن أكثر من محور.

