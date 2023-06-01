مدير إدارة المنتزه ثان يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 

كرمت إدارة المنتزه ثان التعليمية، شرقي الإسكندرية، برئاسة شريف فتحي، مدير الإدارة، 7 طلاب من مدارس الإدارة من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الإسكندرية وذلك في حضور أولياء أمور الطلاب وذويهم.

وخلال التكريم، سلم "شريف فتحي" شهادات التقدير ودروع التكريم للطلاب على جهودهم وتفوقهم الدراسي، حيث حصل الطلاب على الدرجة النهائية الكاملة في امتحانات الإعدادية.

وأعرب فتحي، عن سعادته وفخره بأن يكون هذا الكم من الأوائل من مدارس المنتزه ثان، مشيرًا إلى أن أبناءه من الطلاب ينتظرهم مستقبل باهر بفضل مجهودهم وتفوقهم، مؤكدا حرصه وإصراره على تكريم المتفوقين وتشجيعهم لبذل مزيد من الجهد والاستمرار على منصات التتويج لأنهم أمل وركيزة مصر في المستقبل القريب.

كما أعرب فتحي عن تمنياته للطلاب بالتوفيق والنجاح، ناصحا إياهم بالتمسك بالأخلاق الإيجابية بجانب العلم، وشكر أهالي المتفوقين على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم الكبيرة في تفوق أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم والتفوق، وأنهم السبب الرئيسي في تفوق أبنائهم، مطالبا الأوائل بالحفاظ على هذا التفوق الذي تحتاج إليه بلادنا الحبيبة.