عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير إدارة المنتزه ثان يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 

تكريم أوائل الشهادة
تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالمنتزه

كرمت إدارة المنتزه ثان التعليمية، شرقي الإسكندرية، برئاسة شريف فتحي، مدير الإدارة، 7 طلاب من مدارس الإدارة من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الإسكندرية وذلك في حضور أولياء أمور الطلاب وذويهم.

وخلال التكريم، سلم "شريف فتحي" شهادات التقدير ودروع التكريم للطلاب على جهودهم وتفوقهم الدراسي، حيث حصل الطلاب على الدرجة النهائية الكاملة في امتحانات الإعدادية.

اختيار كلية الزراعة جامعة الإسكندرية مقرًا لخط إنتاج أصناف جديدة للطماطم

بحث مستجدات مشروع تطوير المعمورة البلد شرقي الإسكندرية

وأعرب فتحي، عن سعادته وفخره بأن يكون هذا الكم من الأوائل من مدارس المنتزه ثان، مشيرًا إلى أن أبناءه من الطلاب ينتظرهم مستقبل باهر بفضل مجهودهم وتفوقهم، مؤكدا حرصه وإصراره على تكريم المتفوقين وتشجيعهم لبذل مزيد من الجهد والاستمرار على منصات التتويج لأنهم أمل وركيزة مصر في المستقبل القريب.

كما أعرب فتحي عن تمنياته للطلاب بالتوفيق والنجاح، ناصحا إياهم بالتمسك بالأخلاق الإيجابية بجانب العلم، وشكر أهالي المتفوقين على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم الكبيرة في تفوق أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم والتفوق، وأنهم السبب الرئيسي في تفوق أبنائهم، مطالبا الأوائل بالحفاظ على هذا التفوق الذي تحتاج إليه بلادنا الحبيبة.

الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

بسبب فضيحة بايدن.. إجراء عاجل من الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

ترشيحاتنا

شاهد لقطات من انطلاق موكب زفاف ولي العهد الأردني

أبو الغيط : ثورة 30 يونيو عودة الروح للمصريين .. والسيسي تحمل المسؤولية

تحت حماية الشرطة.. 30 ألف إسرائيلي يشاركون في مسيرة لدعم المثليين

انتشال السيارة الثانية من أسفل اللافتة الإعلانية المنهارة بكوبري أكتوبر ..فيديو وصور

فرّجنا على البضاعة| فخّ أمني لـ تاجر مخدرات بأسيوط .. قصة مثيرة

الملك عبد الله الثاني يستقبل زعماء العرب خلال حفل زفاف نجله بقصر زهران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول الحليب آمن لمن يعانون مرض السكري.. تفاصيل

كيت ميدلتون والشيخة موزا.. شاهد إطلالات الأمراء والملوك بالزفاف الملكي الأردني

شاهد ماذا فعلت شقيقات ولي العهد مع الأميرة رجوة في حفل زفافها

7 أشياء يجب أن تفعلها بعد انتهاء العاصفة الترابية

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ