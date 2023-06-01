حسام بدراوي: لا أعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.. وأحترم إنجازات السيسي.. فيديو

أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أنه يحترم إنجازات الرئيس السيسي.



وقال حسام بدراوي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنجز الكثير، مؤكدا أنه سينجز أكثر لو تم إعادة انتخابه.

وتابع مستشار الحوار الوطني، أن نزاهة الانتخابات لا تتعلق بالإشراف القضائي، مؤكدا أنه يحترم منصب الرئيس ولا أتعامل مع الترشح له باستخفاف.

وفقا لرؤية المستقبل

وأشار حسام بدراوي إلى أن انتخابات الرئيس القادم سيكون وفقا لرؤية المستقبل.