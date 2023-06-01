5 دبابات و11 مدرعة.. الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجوم أوكراني كبير ببيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إحباط محاولة جديدة لـ الجيش الأوكراني لاقتحام الأراضي الروسية عند نهر سيفرسكي.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان: “شارك ما يصل إلى 70 مقاتلاً أوكرانيًا و 5 دبابات في الهجوم على منطقة بيلجورود في 1 يونيو”.

وأضافت: “إجمالا شارك في الهجوم ما يصل إلى 70 مسلحا و5 دبابات و 4 مركبات قتالية مدرعة و 7 شاحنات صغيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، أن القوات الروسية أحبطت محاولة من قبل النظام الأوكراني لارتكاب عمل إرهابي ضد سكان شيبيكينو في منطقة بيلجورود الحدودية.

وأضاف كوناشينكوف في بيان للدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت هذا الصباح بالاشتراك مع حرس الحدود ووحدات أخرى من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد المدنيين في بلدة شيبيكينو في منطقة بيلجورود.

وأشار إلى أن التشكيلات الإرهابية الأوكرانية بقوة تصل إلى سريتي مشاة آليتين معززة بالدبابات، حاولت التوغل في الأراضي الروسية، لافتا إلى أنه تم صد جميع هجمات التشكيلات الإرهابية الأوكرانية.