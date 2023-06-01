أول رد من كريم بنزيما على أنباء رحيله عن ريال مدريد

تحدث الفرنسي كريم بنزيما عن فترته مع ريال مدريد، في ظل ربطه بالرحيل عن الفريق والانتقال لاتحاد جدة السعودي.

وتم تكريم بنزيما من صحيفة ماركا الإسبانية بصفته واحدًا من أساطير بطولة الدوري.

وقال بنزيما أثناء حفل تكريمه:"هل سأبقى، حتى الآن أنا هنا، توجد مباراة الأسبوع المقبل".

وأضاف:" التحدث لجمهور ريال مدريد؟ أتحدث بخصوص ماذا؟ لماذا التحدث عن المستقبل طالما أنا في مدريد؟ من يتحدث الإنترنت، والواقع ليس إنترنت".

وتابع:" أعرف كم يحبني جمهور ريال مدريد، أشعر أنه عندما اكون على أرض الملعب، أمنح الفريق كل ما لدي".

وأوضح:"أقول دائمًا أننا نلعب بـ 11 لاعبًا، لكن مع عامل ولاعب إضافي، جمهور ريال مدريد".