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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الصحة الأسبق : توجه مصري بمد جسور التعاون مع الأشقاء الأفارقة

الدكتور عادل عدوي
الدكتور عادل عدوي

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الطبي الأفريقي، إن هناك توجه مصري منذ عودة مصر للاتحاد الأفريقي في 2014 ومنذ وريادة مصر للاتحاد في 2019 عندما كان الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي في هذه الدورة أن تكون هناك عودة قوية  لمصر في الساحة الإفريقية، ومد جسور تعاون مع الأشقاء في القارة.

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وأضاف الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الطبي الأفريقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “العودة القوية  لمصر في الساحة الإفريقية تتمثل في مد جسور تعاون مع الأشقاء في القارة”، لافتا: “عندما جاءت جائحة كورونا، كانت أحد الأسباب التي أدت إلى ضرورة الاتجاه للقارة الإفريقية خاصة في ظل توقف سلاسل الإمداد وتوقف حركة التجارة العالمية، لذلك أصبح الاعتماد على الجار أهم بكثير من الاعتماد على الصديق الموجود في قارة بعيدة".

 

وأشار: “القارة الأفريقية مليئة بالمشكلات في قطاع الصحة منذ عقود طويلة، وهناك أسباب متعددة أدت لذلك منها تنامي بعض الأمراض المعدية”، موضحا: “الفيروسات الكبدية في إفريقيا منتشرة بشكل كبير، وخاصة فيروس بي، ولكن خبرة مصر في مكافحة وترصد الفيروسات بشكل عام، والفيروسات الكبدية بشكل خاص، هي خبرة مقدمة من مصر للأشقاء الأفارقة منذ أن اجتازت مصر هذا الفيروس".

وزير الصحة الأسبق

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