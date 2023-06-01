البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه خلال شهر مايو

سجلت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال تعاملات شهر مايو الماضي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17495.77 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 3249.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.25% ليغلق عند مستوى 4875.07 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 21033.11 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 15.05% ليغلق عند مستوى 4107.31 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 64.6 مليار جنيه خلال شهر مايو المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 16.107 مليار ورقة منفذة على 1.735 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 46.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.307 مليار ورقة منفذة على 1.018 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 84.93% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.