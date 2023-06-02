كيف تحفظ قلبك من الشرك؟.. كنزان عظيمان لا تغفلهما في ساعة الإجابة

كيف تحفظ قلبك من الشرك؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.

كيف تحفظ قلبك من الشرك؟

وقال «مرزوق» في بيان كيف تحفظ قلبك من الشرك؟: على كل مسلم أن يحافظ على إيمانه وعلى قلبه سليما من الشرك بشيئين أولا: الإكثار من الدعاء الوارد في الحديث الوارد عن الإمام المنذري في الترغيب : ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻛﺎﻫﻞ ﻗﺎﻝ: ﺧﻄﺒﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮﻱ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ اﺗﻘﻮا ﻫﺬا اﻟﺸﺮﻙ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺧﻔﻰ ﻣﻦ ﺩﺑﻴﺐ اﻟﻨﻤﻞ .

ﻓﻘﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺰﻥ ﻭﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻘﺎﻝ: ﻭاﻟﻠﻪ ﻟﺘﺨﺮﺟﻦ ﻣﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﺃﻭ ﻟﻨﺄﺗﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎ ﻟﻨﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻓﻘﺎﻝ: ﺑﻞ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﺧﻄﺒﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ صلى الله عليه وسلم ﺫاﺕ ﻳﻮﻡ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ اﺗﻘﻮا ﻫﺬا اﻟﺸﺮﻙ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺧﻔﻰ ﻣﻦ ﺩﺑﻴﺐ اﻟﻨﻤﻞ .

ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﻛﻴﻒ ﻧﺘﻘﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﺧﻔﻰ ﻣﻦ ﺩﺑﻴﺐ اﻟﻨﻤﻞ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ؟، ﻗﺎﻝ ﻗﻮﻟﻮا: (اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﻌﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺸﺮﻙ ﺑﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻙ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻤﻪ)، الترغيب والترهيب، وقال : ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻭﺭﻭاﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺘﺞ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻭﺛﻘﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﻟﻢ ﺃﺭ ﺃﺣﺪا ﺟﺮﺣﻪ.

كما ورد عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الشرك فيكم أخف من دبيب النمل، وسأدلك على شيئ إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكبار، تقول (اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ) صحيح الجامع رقم ٣٧٣١ .

وشدد: يجوز الدعاء بإحدى الصيغتين ولا حرج في ذلك إن شاء الله عز وجل، لافتا إلى أنه حبذا لو جعلت هذا الدعاء وردا لك 3 مرات في الصباح، مرتان في المساء طوال حياتك، فلو فعلت ذلك لشعرت بحالة إيمانية عالية دائمة والحمد لله رب العالمين .

وأوضح أن ثانيهما: الإكثار من ذكر الله تعالى بشهادة التوحيد، حيث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( أكثروا من شهادة أن لا اله الا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ، ولقنوها موتاكم ) صحيح الجامع رقم ١٢١٢ وعزاه لأبي يعلى وغيره وحسن إسناده.

كما جاء ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ - ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻟﻴﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﺟﻮﻑ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ اﻟﺜﻮﺏ، ﻓﺴﻠﻮا اﻟﻠﻪ - ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺃﻥ ﻳﺠﺪﺩ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ». ﺭﻭاﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺣﺴﻦ.

وﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺟﺪﺩﻭا ﺇﻳﻤﺎﻧﻜﻢ ". ﻗﻴﻞ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻭﻛﻴﻒ ﻧﺠﺪﺩ ﺇﻳﻤﺎﻧﻨﺎ؟ ﻗﺎﻝ: " ﺃﻛﺜﺮﻭا ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ». ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺟﻴﺪ، ﻭﻓﻴﻪ ﺳﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﻧﻬﺎﺭ ﻭﺛﻘﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ

راجع مجمع الزوائد كتاب الإيمان باب تجديد الإيمان.