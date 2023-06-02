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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: ثورة 30 يونيو أعادت الروح للمصريين.. والسيسي تحمل المسؤولية.. حسام بدراوي: لا أعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.. وأحترم إنجازات السيسي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:

أبو الغيط : ثورة 30 يونيو عودة الروح للمصريين..والسيسي تحمل المسؤولية
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ثورة 30 يونيو كانت عودة الروح للمصريين مرة أخرى والقوات المسلحة استجابت لإرادة الشعب.

وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" : « مصر دولة عظيمة كبيرة لن تهتز، وإذا اهتزت فلديها القوات المسلحة التي ستحميها، وعندما عدت إلى القاهرة قلت إن القوات المسلحة عليها مسؤوليتها، وسوف تمارس مسؤوليتها، وتفهم الشعب المصري هذا الكلام واستجابت القوات المسلحة لنزول المصريين في 30 يونيو».

 

حسام بدراوي: لا أعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.. وأحترم إنجازات السيسي.. فيديو
أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أنه يحترم إنجازات الرئيس السيسي.

وقال حسام بدراوي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنجز الكثير، مؤكدا أنه سينجز أكثر لو تم إعادة انتخابه.

 

انتصار السيسي وقرينة الرئيس الأمريكي أبرز حضور حفل زفاف ولي عهد الأردن

عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأميرة رجوة آل سيف، وسط حدائق قصر زهران ذات المناظر الطبيعية الخلابة، واتسم تصميم الشرفة الأنيق بتفاصيله من أقواس وأعمدة حجرية منحوتة مع الطراز المعماري للقصر المتمثل بأنماط التصميم الإسلامية والأرابيسك لتشكل حالة من الانسجام مع طبيعة الحفل.
 وكانت أبرز الشخصيات التي حضرت حفل الزفاف،السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وجيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمير وليام ولي عهد بريطانيا وزوجته كيت ميدلتون. 

 

 مصطفى بكري : نحتاج للإسراع في صدور قانونيّ التصالح والبناء الموحد ..فيديو
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجميع يترقب التعديلات التي تتم على قانون التصالح على مخالفات البناء.

مشيرا إلى أن هناك اكثر من 2 مليون و800 ألف طلب، لتقنين المخالفات، ويسكنها ما يقرب من 50 مليون مواطن.

 

10 أضعاف.. وزارة البيئة تكشف قوة العاصفة الترابية اليوم
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن العاصفة الترابية التي ضربت مصر اليوم زادت 10 أضعاف عن العواصف التي كانت تحدث سابقا.

وتابعت فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر" قائلة:" المشهد اليوم جديد علينا، لكنه ليس جديدا على ظواهر تغير المناخ".

 

وفاة وإصابتان .. التنمية المحلية تكشف حجم خسائر العاصفة الترابية

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، حجم الخسائر التي تعرضت لها مناطق بالقاهرة إثر موجة الطقس السيئ اليوم.

لافتا إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس والرياح الشديدة والأمطار التي تعرضت لها العديد من المحافظات، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح محملة بالرمال والأتربة ومصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة.


اقعد في بيتك أو البس ماسك..نصائح طبية وقت هبوب الأتربة للمصابين بالحساسية
وجه الدكتور ماهر الجارحي إستشاري حساسية الصدر ونائب مدير حميات امبابة نصائح هامة وضرورية لمرضى الحساسية والجيوبالأنفية في ظل حالة الطقس المتقلب.

وقال ماهر الجارحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري افندي" المذاع عبر قناة المحور، يوجد فارق بين الحساسية ونزلات البرد، فألاولي رد فعل لجهاز  المناعة لمصابين بالاساس بالحساسية ضد الاتربه.

 

ما الوزن والعمر المثالي لـ أضحية العيد؟ متخصص يجيب

كشف المهندس أبو بكر شاكر، المسئول عن مزرعة الأغنام في النوبارية، الوصف المثالي لشراء “الخروف”، مشيرا إلى أن “الخروف” يكون مكتملا عند وصوله إلى وزن 45 أو 50 كيلو.

وقال شاكر، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الوقت المحدد لنحر الأضحية «الخروف» في سن 6 شهور أو 9 شهور، قائلا "هذا الوزن بيكون مثالي.
 

متحدث الزراعة: طرح لحوم عيد الأضحى بسعر 225 جنيها للكيلو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لزيادة منافذها ونقاط البيع عبر جميع محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

وأشار القرش في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الوزارة توفر لحوم الأضاحي الحية والمذبوحة، ويتم البيع عبر 243 منفذا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المعارض التي كانت آخرها خير مزارعنا لأهالينا، بينما تبدأ أسعار اللحوم البلدي من سعر 225 جنيها.
 

سامح عاشور: لما قامت 25 يناير 2011 الإخوان كانوا في بيوتهم
أكد سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، أن ملف نقابة المحاميين كان مشتركا بين حكومة مبارك والإخوان والحزب الوطني قبل 2011. 

وقال سامح عاشور في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " الشاهد " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "،: "الإخوان كانوا جزءا من نظام مبارك ونسقوا معه في بعض الأمور والقضايا".

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية ثورة 30 يونيو القوات المسلحة مصطفى بكري

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