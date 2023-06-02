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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليوم .. وأبو الغيط : ثورة 30 يونيو أعادت الروح للمصريين والسيسي تحمل المسؤولية| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

 

متحدث الزراعة: طرح لحوم عيد الأضحى بسعر 225 جنيها للكيلو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لزيادة منافذها ونقاط البيع عبر جميع محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

 

وفاة وإصابتان .. التنمية المحلية تكشف حجم خسائر العاصفة الترابية

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، حجم الخسائر التي تعرضت لها مناطق بالقاهرة إثر موجة الطقس السيئ اليوم.

 

أبو الغيط : ثورة 30 يونيو عودة الروح للمصريين .. والسيسي تحمل المسؤولية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ثروة 30 يونيو كانت عودة الروح للمصريين مرة أخرى والقوات المسلحة استجابت لإرادة الشعب.

 

انتصار السيسي وقرينة الرئيس الأمريكي أبرز حضور حفل زفاف ولي عهد الأردن

عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأميرة رجوة آل سيف، وسط حدائق قصر زهران ذات المناظر الطبيعية الخلابة، واتسم تصميم الشرفة الأنيق بتفاصيله من أقواس وأعمدة حجرية منحوتة مع الطراز المعماري للقصر المتمثل بأنماط التصميم الإسلامية والأرابيسك لتشكل حالة من الانسجام مع طبيعة الحفل.

 

تكريم حفظة القرآن.. سمية أبو العينين: مصر منارة العلم وبلد الأمن والأمان

علقت سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، على قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة أبو العينين الخيرية بتكريم عدد من الطلاب الوافدين المتميزين الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم.

 

أبو الغيط: الوضع الدولي بالغ الخطورة.. والعرب نجحوا في الاتحاد

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجماعة الدول العربية، أن الوضع الدولي بالغ بعد احتدام العلاقة بين القوة النووية المتمثلة في روسيا وحلف الناتو.

 

مصطفى بكري : نحتاج للإسراع في صدور قانونيّ التصالح والبناء الموحد ..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجميع يترقب التعديلات التي تتم على قانون التصالح على مخالفات البناء.

 

مفاجأة.. عودة بن شرقي للزمالك ..ناقد يحسم الجدل

قال الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، إن عودة أشرف بن شرقي إلى الزمالك صعبة جدا خاصة أن راتبه يتخطى الـ2.5 مليون دولار .

 

 

اخبار التوك شو الأرصاد الطقس ابو الغيط مصطفى بكري

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