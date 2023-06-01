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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب: نحتاج أكثر من 150 مليار جنيه لتطوير التعليم بالشكل المطلوب..فيديو

النائب أكمل نجاتي،
النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الفترة الحالية من الجمهورية الجديدة هي فترة بناء، مشيرا إلى أن الاهتمام بملف التعليم في مقدمة الاهتمامات.

 

وقال أكمل نجاتي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن التعليم أحد القطاعات الهامة التي تحتاح إلى توافق عليها، مؤكدا أنه نحتاج أكثر من 150 مليار جنيه لتطوير التعليم بالشكل المطلوب.

 

بمشاركة القطاع الخاص

وتابع  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك قصة نجاح للمدارس الفنية والتكنولوجية، والتي تمت بمشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة.

النائب اكمل نجاتى ملف التعليم تنسيقية شباب الاحزاب الجمهورية الجديدة ة القطاع الخاص

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