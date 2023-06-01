نائب: نحتاج أكثر من 150 مليار جنيه لتطوير التعليم بالشكل المطلوب..فيديو

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الفترة الحالية من الجمهورية الجديدة هي فترة بناء، مشيرا إلى أن الاهتمام بملف التعليم في مقدمة الاهتمامات.

وقال أكمل نجاتي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن التعليم أحد القطاعات الهامة التي تحتاح إلى توافق عليها، مؤكدا أنه نحتاج أكثر من 150 مليار جنيه لتطوير التعليم بالشكل المطلوب.

بمشاركة القطاع الخاص

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك قصة نجاح للمدارس الفنية والتكنولوجية، والتي تمت بمشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة.