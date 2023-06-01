برلماني: المجلس الأعلى للتعليم لا بد أن يكون تحت رئاسة رئيس الجمهورية..فيديو

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن المجلس الأعلى للتعليم لا بد أن يكون تحت رئاسة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه لو تم ذلك ستكون قرارات المجلس استراتيجية.

وقال أكمل نجاتي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، دور المجلس الأعلى للتعليم وضع استراتيجية مستمرة منها تغير الوزير أو القائمين على العملية التعليمية.

مراجعة الجودة والتقييم المستمر

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الاهتمام بجودة التعليم يمنع بالتالي الدروس الخصوصية من خلال مراجعة الجودة والتقييم المستمر.