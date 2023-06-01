سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: ندرة المياه قضية متنامية تتطلب اهتماما فوريا

قال السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر إنه مع إطلاق أسبوع القاهرة للمياه 2023 ، يجب أن ندرك الدور الحاسم للعمل الجماعي والتعاون لمواجهة تحديات المياه التي يواجهها العالم، لافتا إلى أنه :" يجب أن نعمل معا لإيجاد حلول مبتكرة توازن بين احتياجات الناس والبيئة والاقتصادات".

وتابع برجر خلال اجتماع شركاء التنمية لأسبوع القاهرة للمياه أنه أصبح أسبوع القاهرة للمياه محور الاهتمام والحدث الرئيسي والأكبر للمياه في مصر والشرق الأوسط. وبالتالي ، فقد اكتسب اهتمام ودعم جميع أصحاب المصلحة في مجال المياه على جميع المستويات. ويحظى باهتمام كبير من جميع أصحاب المصلحة الذين يعتبرون المياه عنصرا حاسما في الحياة.

وأوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر أن هذا الحدث يعد منصة لأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة وتبادل الخبرات والتعاون لحل التحديات المتعلقة بالمياه. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر فرصة لعرض الممارسات والتقنيات والسياسات الناجحة لإدارة المياه التي يمكن تكرارها في سياقات مختلفة.

وأكد سفير الاتحاد الأوربي بمصر أن قطاع المياه هو أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، فإن هذا الموضوع هو – وسيظل – أحد ركائزنا الرئيسية للتدخل: الاستثمار في رأس المال البشري مع ضمان وجود وعي عام حذر قوي جنبا إلى جنب مع الاستثمار في البنية التحتية سوف تسير جنبا إلى جنب.

وقال برجر إن أسبوع القاهرة للمياه يأتي في أعقاب حدثين عالميين مهمين ، مؤتمر الأطراف 27 الذي عقد في شرم الشيخ ومؤتمر الأمم المتحدة 2023 حول المياه الذي عقد في نيويورك ، حيث تم وضع المياه لأول مرة في قلب العمل المناخي.

وتابع أن هذه الأحداث أكدت وجود إجماع قوي على أن ندرة المياه قضية متنامية تتطلب اهتماما فوريا. وكان من المسلم به أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة ، وأنه يجب تنفيذ ممارسات الإدارة المستدامة للمياه للتخفيف من آثار هذه الأزمة.

وأكد أن الحدثين ألقيا الضوء على أهمية مشاركة أصحاب المصلحة في إدارة المياه ، بما في ذلك إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتم التأكيد على أن الشراكات والتعاون أمران أساسيان لتحقيق أهداف الإدارة المستدامة للمياه.

وأشار إلى أنه ستكون نسخة أسبوع القاهرة للمياه 2023 منتدى لتحويل الالتزامات إلى عمل. على وجه الخصوص ، اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ نتائج كل من الأحداث والعمل من أجل تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة ، والذي يهدف إلى ضمان الوصول إلى المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.

وأكد التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه لأسبوع القاهرة للمياه للسنة السادسة على التوالي تنبع مساهمة الاتحاد الأوروبي في أسبوع القاهرة للمياه من التزامنا باستراتيجية التنمية المستدامة للبلاد لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه في مصر.

فيما قال سمير عمر سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي إن أزمة المياه تعد أزمة دولية و باتت ترتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة التغير المناخي التي تهدد الإنسانية .

وتابع عمر إن مواجهة أزمة المياه تحتاج إلى تضافر كل الجهود لمواجهتها والبحث عن حلول مستدامة للتغلب عليها، قائلا: "معا من أجل أن تصبح الموارد المائية مجالًا للتعاون والبناء والتنمية لا ساحة للخلافات والمواجهات".