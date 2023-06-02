إعلان عاجل من روسيا بشأن "خسائر فادحة" في الجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 70 مقاتلًا أوكرانيًا، و5 دبابات، و4 مركبات قتالية مصفحة، و7 سيارات عسكرية وشاحنة من طراز "كاماز"، شاركوا في الهجوم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلجورود.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء الخميس: "الساعة 03:57 في 1 يونيو، حاول نحو 30 مقاتلا أوكرانيا، وبعد ساعة من القصف المدفعي المكثف لحاجز "شيبيكينو" الدولي لتفتيش السيارات على الحدود الروسية الأوكرانية والمناطق السكنية في بلدة نوفايا تافولجانكا، الهجوم في اتجاه فولشانسك".

وأضاف البيان: "حاولت مجموعة من 15 عسكريًا أوكرانيًا الدخول إلى روسيا صباحًا على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونتس، حيث لقوا حتفهم بعد دخولهم حقل ألغام، وحيدت المدفعية الروسية فلولهم".

وأردف البيان: "في الساعة 04:57 نفذ الطيران العسكري التابع لقوات الفضاء الروسية غارتين جويتين على أراضي أوكرانيا على احتياطيات العدو، في منطقتي أوجورتسوفو وغاتيش".

وتابع : "من الساعة 7:00 إلى الساعة 09:50، تعرض الإرهابيون المنسحبون واحتياطيات العدو لتسع ضربات جوية، شنتها القوات الجوية الروسية في مناطق مستوطنات أوغورتسوفو وبليتينيفكا وستاريتسا وفولتشانسك".

وختم البيان: "في المجموع، تم تحييد أكثر من 50 إرهابيًا أوكرانيًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، وراجمة غراد، وشاحنة بيك آب واحدة في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا".