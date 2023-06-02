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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"أنت الأغلى"..مبادرة لترسيخ مفاهيم الإنتماء والولاء لطلاب سيناء

تدشين مبادرة انت
تدشين مبادرة انت الاغلى

دشن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،محافظة شمال سيناء ،  و إيهاب حسن بيتا وكيل وزارة الشباب والرياضة ، مبادرة المشروع القومي " أنتَ الأغلى " لترسيخ مفاهيم الإنتماء والولاء لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية، تحت رعاية كلاً من: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه المحافظ  .

 

ينفذ  البرنامج تحت رعاية رئاسة الجمهورية لإنشاء أندية نشئ بالمدارس كمراكز دائمة تحقيقاً لأهداف البرنامج  ، تكثيف البرنامج والأنشطة في كافة المحافظات الحدودية.
 

وقال ايهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء،  ان  مشروع "انت الأغلي" يهدف الى :-  تصويب وترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء الوطني لدى الطلاب، ونشر مفهوم الثقافة الرياضيه ونبذ العنف والتعصب ، وتنميه المهارات الفنية والإبداعية لدى الطلاب، وتأهيل الكوادر من الطلاب للعمل كسواعد في مختلف المجالات الاستراتيجيه المقترحة للبرنامج هو أن يعمل البرنامج على بناء وتدريب النشئ من الطلاب لمدارس المحافظات الحدودية في بيئة آمنة.

 

أنشطة رياضية :


ويضم محتوى البرنامج  ، أنشطة رياضية - أنشطة ثقافية - أنشطة فنية - مسرح عرائس -دعم نفسي - مسابقات متنوعة.

 حضر  اللقاء  ، حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ،توجية التربية الرياضية بقيادة  إيمان طلعت الموجه العام ،وموجهي التربية الرياضية .

 

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سيناء مبادرة مفاهيم الإنتماء المدارس

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