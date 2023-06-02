عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيركايرو تعتزم تشغيل خط طيران مباشر بين الغردقة وبلغاريا

إيركايرو
إيركايرو

تعتزم شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، تشغيل خط طيران مباشر بين مدينة الغردقة والعاصمة البلغارية "صوفيا " اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، في إطار خطتها التوسعية لشبكة خطوطها الجوية وأيضا تنشيطا لحركة السياحة بالمدن المصرية.

جاء ذلك خلال المناقشات التي جرت بين الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، و ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر، التي جرت على هامش لقاء ثنائي خلال الساعات الماضية.

وناقش وزير الطيران نع سفير بلغاريا، عدد من الموضوعات الهامة، حيث استعرض الجانبان آليات التعاون فيما بينهما لدفع الحركة الجوية خلال الفترة القادمة ، وتشجيع مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات النقل الجوى في ضوء جهود الدولة المصرية الرامية نحو تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة بوجه عام وتنمية قدرات وإمكانيات قطاع الطيران المدنى المصرى بوجه خاص.

وأكد السفير البلغاري على عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين ، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر؛ فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المدنى المصرى من اعمال تطوير فى مختلف القطاعات خلال الفترة الحالية ، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون والشراكات الجديدة مع الجانب المصرى .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

أخبار الرياضة .. كاس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار وإيقاف نهائي للقيد العقوبة ...قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

ترشيحاتنا

20 مليون جنيه لتطوير قصر العيني الفرنساوي ضمن مشروع جامعة القاهرة للتطوير|تفاصيل

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة اليوم

منها مكة والمدينة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ 11 منطقة بالمملكة

بعد تكرار الحوادث.. شروط ترخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة

مع التحذير من الطقس.. هاني الناظر يقدم هذه النصائح

وفاء عامر تكشف سر نجاح زواجها على مدار الـ 22 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

طريقة عمل مسخن رول في البيت.. أحلى من المحلات

سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

نشرة المرأة والصحة| نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل.. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ