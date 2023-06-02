إيركايرو تعتزم تشغيل خط طيران مباشر بين الغردقة وبلغاريا

تعتزم شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، تشغيل خط طيران مباشر بين مدينة الغردقة والعاصمة البلغارية "صوفيا " اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، في إطار خطتها التوسعية لشبكة خطوطها الجوية وأيضا تنشيطا لحركة السياحة بالمدن المصرية.

جاء ذلك خلال المناقشات التي جرت بين الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، و ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر، التي جرت على هامش لقاء ثنائي خلال الساعات الماضية.

وناقش وزير الطيران نع سفير بلغاريا، عدد من الموضوعات الهامة، حيث استعرض الجانبان آليات التعاون فيما بينهما لدفع الحركة الجوية خلال الفترة القادمة ، وتشجيع مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات النقل الجوى في ضوء جهود الدولة المصرية الرامية نحو تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة بوجه عام وتنمية قدرات وإمكانيات قطاع الطيران المدنى المصرى بوجه خاص.

وأكد السفير البلغاري على عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين ، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر؛ فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المدنى المصرى من اعمال تطوير فى مختلف القطاعات خلال الفترة الحالية ، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون والشراكات الجديدة مع الجانب المصرى .