علّم طفلك كيفية التفكير.. إصدار جديد للهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، في "المشروع الوطني للترجمة" وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (علّم طفلك كيفية التفكير... ساعده على البقاء والنجاح)، تأليف: إدوارد دي بونو. ترجمة: ميساء محمد إبراهيم.

يتطرق هذا الكتاب إلى كيفية التفكير البنائي الواضح لدى الأطفال ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات، ولا سيما في خضم علاقتهم الوثيقة مع آبائهم. كما يوجز الكتاب قواعد وتمارين عامة حول تكوين المهارات الذهنية للطفل، ويعرض تقنيات ثمينة للتعامل مع المشكلات والفرص الكامنة لطفلكم، وقد يكون أفضل بداية يمكن أن تقدمها له في الحياة.

كتاب (علّم طفلك كيفية التفكير... ساعده على البقاء والنجاح)، تأليف: إدوارد دي بونو. ترجمة: ميساء محمد إبراهيم. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.