ارقص كأنك النون.. رواية سوزان الثعلب بالهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، رواية (ارقص كأنك النون)، الفائزة بجائزة حنا مينه للرواية لعام 2022 - المركز الأول، تأليف: سوزان الصعبي.

وأنت يا باسم، راقص زوجتك وطفلك كأي عائلة تتداخل أصابعها بعضها ببعض أثناء الرقص والمشي وأحياناً أثناء النوم.

كثيراً ما تضيق ثم تُفرج. آمن بذلك، وارقص لأنك لم تقتحم أي بيت خالٍ من أصحابه، لم تسرق طعاماً، ولم تعترض طريق رجل عابر لتضع الفوهة في رأسه وتصرخ: أنت كافر..

ارقص كأنك سفينة النجاة، كأنك الوعاء الذي تمتزج فيه ألوان وأطعمة، ارفع يديك وادعُ الله أن يخلصك مما أنت فيه. ما أجمل الجسد حين يرقص، والذراعين حين يحلقان، هما لا ينقصان أبداً عن أي جناح.

الرقص ليس حكراً على النساء والأطفال.

ارقص كأنك النون...

رواية (ارقص كأنك النون)، الفائزة بجائزة حنا مينه للرواية لعام 2022 - المركز الأول، تأليف: سوزان الصعبي، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.