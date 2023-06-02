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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التأمين الصحي: نستهدف حضور 100 دولة للمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا"

الدكتور أحمد طه
الدكتور أحمد طه

كشف الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة بالتأمين الصحي الشامل، الهدف من إقامة المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا".


وقال الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة بالتأمين الصحي الشامل، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هذا المعرض صحة أفريقيا يجمع بين كونه مؤتمر علمي ومعرض طبي ومناخ استثماري جيد جدا للشركات من الدول الأفريقية والأوروبية في مجال صناعة الصحة".

 

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة بالتأمين الصحي الشامل، : "المعرض مناخ جدا لخلق شراكة وتبادل خبرات وعقد بروتوكولات تعاون بيننا وبين دول الجوار فيما يخص صناعة الصحة في بلادنا".

وأشار: "هذا المؤتمر والمعرض تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحرص دائما على أن يقف على ما تقدمه التكنولوجيا الطبية وصناعة الصحة في وطننا"، موضحا: "المؤتمر منذ نسخته الأولى كان هناك مشاركة من العديد من الدول وصلت إلى 73 دولة، بجانب 43 ألف زائر زاروا المؤتمر العام الماضي ، ومشاركة 350 شركة"، لافتا: "نستهدف خلال هذه النسخة حضور 100 دولة".

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة بالتأمين الصحي الشامل،: "الإقبال الكبير على المؤتمر منذ نسخته الأولى يعكس عودة مصر إلى الريادة في القارة الأفريقية".

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