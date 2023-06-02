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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس شعبة الألمونيوم : يجب تعميق عملية التصنيع المحلي لتغطية احتياجات السوق

ضياء رشوان
ضياء رشوان

‏قال المهندس محمد الجمال رئيس شعبة الألمنيوم باتحاد الصناعات أن ليس لنا أي مخرج إلا الصناعة الوطنية وكيفية تعميق عملية التصنيع المحلي لتغطية احتياجات السوق وننافس بالمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

 

 ‏وتابع محمد جمال خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامي "ضياء رشوان"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن من المفترض أن نسد الفجوة بين التصدير والاستيراد وليس لنا مخرج إلى الصناعات الوطنية وتدعيمها وتبسيط الإجراءات اكثر من ذلك بالنسبة للاستثمار لتعميق صناعاتنا الوطنية.

 

التشجيع على الاستثمار


وأضاف أنه بالتأكيد عندما يكون هناك شركة خارجية تستثمر في مصر وتجد كل التسهيلات ومقاومات النجاح في مصر هذا يشجع الاستثمارات الأخرى في جميع القطاعات للقدوم إلى مصر والمشاركة خاصة أن البنية التحتية المصرية الأن قوية جدا والطرق ممهدة.

شعبة الألمنيوم المهندس محمد الجمال الصناعة الوطنية ضياء رشوان الاستثمار

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