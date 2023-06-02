نجم الأهلي يحذر دفاع الفريق من خطورة مهاجم الوداد المغربي

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن سامبو مهاجم الوداد المغربي يمتاز باستلام الكرة واللعب بالرأس رغم عدم تمتعه بالمهارات العالية، لكنه يبقى لاعب جيد ومن ضمن العناصر الخطرة على دفاع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "لابد أن يفرض عبدالمنعم وياسر او متولي رقابة لصيقة على مهاجم الوداد، لأنه مشاكس ويمتاز بالقوة، وسجل أهداف كثيرة في بطولة إفريقيا، وياسر إبراهيم يستطيع إيقافه".

وأضاف: "ثلاثي خط الوسط عامل نجاح كبير للأهلي، والمباراة ستكون صعبة في ظل الحالة الدفاعية المتوقعة لفريق الوداد، ولذلك يجب استغلال التسديدات من خارج المنطقة من لاعبي الوسط والهجوم".

وواصل: "بيرسي تاو لديه ميزة هجومية جيدة، خصوصا أنه يمرر بشكل جيد في حالة اخترق من الناحية اليمنى".