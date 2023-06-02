أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجيه رئاسي باستمرار تطوير قطاع الكهرباء

أخبار مصر.. وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأميرة رجوة آل سيف، وسط حدائق قصر زهران ذات المناظر الطبيعية الخلابة، واتسم تصميم الشرفة الأنيق بتفاصيله من أقواس وأعمدة حجرية

السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

بالصور.. انتقال وزارة العمل بالكامل لـ العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة العمل، أن موظفيها بالإدارات المركزية والإدارات العامة والتابعة لديوان الوزارة انتقلوا، اليوم الخميس، إلى المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة

برؤية عصرية.. مصنع قادر يفوز بعقد تأثيث وفرش مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

وقع، اللواء مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،والدكتورة "هالة السعيد" وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



حكاية وزارة العمل.. 18 وزيرا تولوا حقيبتها من ستينيات القرن الماضي حتى الآن

أكدت وزارة القوى العاملة، أن تغيير اسم الوزارة إلى وزارة العمل، جاء كي يتماشى مع معايير العمل الدولية، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: ندرة المياه قضية متنامية تتطلب اهتماما فوريا

قال السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر إنه مع إطلاق أسبوع القاهرة للمياه 2023 ، يجب أن ندرك الدور الحاسم للعمل الجماعي والتعاون

وزير الطيران يلتقي سفير بلغاريا لاستعراض أوجه التعاون المشترك

التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، اليوم بمقر ديوان عام الوزارة ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى والسفارة البلغارية بالقاهرة .

تفاصيل مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة.. صور

بمناسبة الاحتفال بذكري دخول العائلة المقدسة مصر، والذي يوافق الأول من يونيو من كل عام، تعرف على مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة والذي توليه الحكومة المصرية

كل ما تريد معرفته عن مصطلح إعادة التدوير.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن مفهوم مصطلح إعادة التدوير.

المتحف القومي للحضارة المصرية يحيي ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مساء أمس، بمناسبة الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والذي يوافق الأول من يونيو من كل عام

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



البابا تواضروس: عيد دخول السيد المسيح إلى مصر امتياز خاص

قال قداسة البابا تواضروس إن الكنيسة تحتفل اليوم في هذا الصباح المبارك بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، وهو عيد مصري وعيد كنسي وعيد مسيحي

بعد متابعة الرئيس.. أهم مشروعات الربط الكهربائي مع القارات الثلاث

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة مستجدات مشروعات الربط الكهربائي

في منافذ الوزارة | الزراعة تزف بشرى للفلاحين بشأن القمح

تفقد الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوي، بوزارة الزراعة، والدكتور أحمد عضام، رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي محطات غربلة تقاوي القمح بمحافظة الشرقية ، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

التضامن تنفي تقديمها منحا مالية للمواطنين

نفت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل قاطع ما تردد عن تقديمها لمساعدات أو منح مالية لمساعدة المواطنين غير المعلن عنها عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.moss.gov.eg..

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



صرفه فورا| مضاعفة التعويض للمتضررين من حريق محلات كوم أمبو وإنشاء سوق بديل

في إطار حرص الدولة على دعم العاملة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية

وزارة البيئة تنصح كبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية تجنب الأنشطة اليومية اليوم

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين

بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر .. قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن اللوحات الإعلانية

​قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة لمراجعة كافة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات، لبيان مدى تأثرها من العاصفة الترابية القوية التي تعرضت لها القاهرة، اليوم الخميس، حرصًا على حياة المواطنين.