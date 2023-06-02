السعودية وأمريكا تعلنان تعليق محادثات جدة بشأن السودان ودول بريكس تدعو إلى إعادة توازن النظام العالمي .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

وزير المالية المصري: تكليف رئاسي بنقل الخبرات المصرية في إصلاح وميكنة القطاعات المختلفة للأشقاء الأفارقة

عاصفة ترابية وأمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والجيزة

مباحثات أمريكية إسرائيلية حول منع إيران من حيازة سلاح نووي

أمريكا تفرض عقوبات على السودان

تحذير أممي من "وضع خطير" جراء تباطؤ تصدير الحبوب الأوكرانية

أمريكا توقف تزويد روسيا ببيانات عن الأسلحة النووية وفق معاهدة "ستارت" الجديدة

ماكرون: أوكرانيا تحتاج ضمانات أمنية واضحة وقوية في قمة "الناتو"



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وركزت صحيفة "الأنباء" على تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط، التي قال فيها إن هناك تكليفا رئاسيا بالعمل على نقل الخبرات والتجارب المصرية في إصلاح وميكنة القطاعات المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، في ضوء ذلك طلبت دولة زيمبابوي الاستفادة من خبرة مصر في تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي.

وقالت صحيفة "الوطن" إن عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والجيزة شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزامنا مع وجود غطاء سحابى أدى إلى سقوط الأمطار على عدة مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة، فيما شهد أمس الخميس، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، أعربتا، عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث قال بيان مشترك إن ""الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية". وأضافت: "وبمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعليا بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن المسيران على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع".

وتابعت: "وتحقيقاً لهذه الغاية، نحث كلا الطرفين على الالتزام بجدية على وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني".

وقالت "القبس" إن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات على السودان، بعد فشل طرفي القتال في الالتزام بوقف إطلاق النار.

دوليًا، قالت "الراي" إن الولايات المتحدة أعلنت عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري الإيراني وشركة تابعة لفيلق القدس، ذراعه للعمليات الخارجية، تتهمهم بالمشاركة في تدبير مؤامرات إرهابية تستهدف مسؤولين سابقين في الحكومة الأمريكية ومواطنين يحملون الجنسيتين الأمريكية والإيرانية ومنشقين إيرانيين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تستهدف من هذه الخطوة ثلاثة أفراد مقيمين في إيران وتركيا وشركة تابعة لفيلق القدس واثنين من كبار المسؤولين في جهاز مخابرات الحرس الثوري لضلوعهم في التخطيط لعمليات اغتيال مدنيين، ومن بينهم صحفيون، بالخارج.

وأفادت "الأنباء" بأن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بالولايات المتحدة استضاف نظيره الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، حيث ناقشا التنسيق المشترك لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وسبل مواجهة التهديدات من طهران ووكلائها.

وقالت "القبس" إن دبلوماسيين كبار من دول بريكس أعلنوا خلال محادثات في جنوب إفريقيا، يوم الخميس، أن المجموعة منفتحة على انضمام أعضاء جدد، في وقت تسعى الكتلة إلى الحصول على صوت أقوى في الساحة الدولية، داعين إلى "إعادة توازن" النظام العالمي.

وأفادت "الوطن" بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة، أعربت عن قلقها إزاء تباطؤ عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيرةً إلى "شبح تضخّم أسعار الأغذية" في حين تطالب روسيا بمعاملة أفضل لمنتجاتها الزراعية.

وقالت "الراي" إن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستتوقف عن إمداد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة، اعتبارًا من الخميس، بما في ذلك تلك الخاصة بمواقع الصواريخ والقاذفات، للرد على "انتهاكات موسكو المستمرة" للمعاهدة.

وذكرت "الوطن" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن أوكرانيا بحاجة إلى منحها ضمانات أمنية واضحة وقوية في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تستضيفها ليتوانيا في يوليو، مؤكدًا على وجوب تحديد "آفاق" في ما يتعلق بطلب أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن منح "عضوية كاملة غير ممكن على الفور" بسبب الحرب التي تشنها روسيا.