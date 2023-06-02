أوكرانيا .. الدفاعات المضادة للطائرات تتصدى لهجمات روسية على كييف

قال رئيس بلدية كييف والسلطات العسكرية إن أنظمة الدفاع المضادة للطائرات في العاصمة الأوكرانية كييف نشطت في وقت مبكر من صباح الجمعة في محاولة لصد هجمات روسية.

جاء ذلك في رسالتين منفصلتين عبر تطبيق "تيليجرام".

وشنت روسيا نحو 20 هجوماً منفصلاً بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن أوكرانية منذ بداية مايو.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في رسالة: "هناك انفجارات في المدينة. الدفاعات الجوية تعمل".

وأضاف أن "موجة جديدة من الطائرات المسيرة تتجه نحو المدينة".

خسائر فادحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 70 مقاتلًا أوكرانيًا، و5 دبابات، و4 مركبات قتالية مصفحة، و7 سيارات عسكرية وشاحنة من طراز "كاماز"، شاركوا في الهجوم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلجورود.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء الخميس: "الساعة 03:57 في 1 يونيو، حاول نحو 30 مقاتلا أوكرانيا، وبعد ساعة من القصف المدفعي المكثف لحاجز "شيبيكينو" الدولي لتفتيش السيارات على الحدود الروسية الأوكرانية والمناطق السكنية في بلدة نوفايا تافولجانكا، الهجوم في اتجاه فولشانسك".

وأضاف البيان: "حاولت مجموعة من 15 عسكريًا أوكرانيًا الدخول إلى روسيا صباحًا على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونتس، حيث لقوا حتفهم بعد دخولهم حقل ألغام، وحيدت المدفعية الروسية فلولهم".

وأردف البيان: "في الساعة 04:57 نفذ الطيران العسكري التابع لقوات الفضاء الروسية غارتين جويتين على أراضي أوكرانيا على احتياطيات العدو، في منطقتي أوجورتسوفو وجاتيش".