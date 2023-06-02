استعادة كنز فني نهبه النازيون من القرن السادس عشر إلى بولندا

أعيدت اليوم إلى بولندا لوحة قيمة من القرن السادس عشر بعنوان "مادونا والطفل"، منسوبة إلى الرسام الباروكي الإيطالي أليساندرو تورتشي، بعد تعرضها للنهب على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لموقع “اي ار تي” نيوز، تم العثور على اللوحة في اليابان عام 2022، وتم بيعها في نيويورك في أواخر التسعينيات.

وقد عبر وزير الثقافة البولندي بيوتر جلينسكي عن سعادته بعودة هذه اللوحة إلى موطنها الأصلي، وأكد أنها كانت من بين قائمة من 521 قطعة فنية قيمة في بولندا.

ويعتبر استعادة الأعمال الفنية المنهوبة خلال الحرب العالمية الثانية، موضوعًا حساسًا ومهمًا للكثير من البلدان التي فقدت أعمالها الفنية خلال تلك الحقبة الزمنية.

وتشهد السنوات الأخيرة على زيادة الضغط العالمي لاستعادة الأعمال الفنية المنهوبة، حيث تسعى العديد من الدول إلى استرداد تحفها المسروقة والمنهوبة من متاحف ومزادات ومجموعات خاصة.

وتعد الأعمال الفنية من أهم المصادر الثقافية والتراثية للدول، وتعكس تاريخها وثقافتها وتعبيراتها الفنية.

وتعد هذه اللوحة من الأعمال الفنية التي تعبر عن الفن الباروكي الإيطالي، وتتميز بتفاصيلها الدقيقة وتصميمها الجميل. وتعد عودتها إلى بولندا خطوة مهمة في استرداد التراث الثقافي المنهوب خلال الحرب العالمية الثانية، وتمثل إشارة إلى أهمية الاهتمام بالموروث الثقافي والفني للدول.