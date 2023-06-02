عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استعادة كنز فني نهبه النازيون من القرن السادس عشر إلى بولندا

اللوحة المستردة
اللوحة المستردة

أعيدت اليوم إلى بولندا لوحة قيمة من القرن السادس عشر بعنوان "مادونا والطفل"، منسوبة إلى الرسام الباروكي الإيطالي أليساندرو تورتشي، بعد تعرضها للنهب على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. 

ووفقا لموقع “اي ار تي” نيوز، تم العثور على اللوحة في اليابان عام 2022، وتم بيعها في نيويورك في أواخر التسعينيات.

txt

يعتبر من أصعب الأعمال .. فاطمة محمد تبدع في فن المونودراما| فيديو

txt

ورشة تدريبية لـ أبناء الصحفيين حـول مهارات فن الرسم

وقد عبر وزير الثقافة البولندي بيوتر جلينسكي عن سعادته بعودة هذه اللوحة إلى موطنها الأصلي، وأكد أنها كانت من بين قائمة من 521 قطعة فنية قيمة في بولندا. 

ويعتبر استعادة الأعمال الفنية المنهوبة خلال الحرب العالمية الثانية، موضوعًا حساسًا ومهمًا للكثير من البلدان التي فقدت أعمالها الفنية خلال تلك الحقبة الزمنية.

وتشهد السنوات الأخيرة على زيادة الضغط العالمي لاستعادة الأعمال الفنية المنهوبة، حيث تسعى العديد من الدول إلى استرداد تحفها المسروقة والمنهوبة من متاحف ومزادات ومجموعات خاصة.

وتعد الأعمال الفنية من أهم المصادر الثقافية والتراثية للدول، وتعكس تاريخها وثقافتها وتعبيراتها الفنية.

وتعد هذه اللوحة من الأعمال الفنية التي تعبر عن الفن الباروكي الإيطالي، وتتميز بتفاصيلها الدقيقة وتصميمها الجميل. وتعد عودتها إلى بولندا خطوة مهمة في استرداد التراث الثقافي المنهوب خلال الحرب العالمية الثانية، وتمثل إشارة إلى أهمية الاهتمام بالموروث الثقافي والفني للدول.

أعمال الفنية البولندي التراث الثقافي الحرب العالمية الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

أخبار الرياضة .. كاس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار وإيقاف نهائي للقيد العقوبة ...قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

ترشيحاتنا

الصور الأولى لحادث خروج قطار عن مساره في الإسماعيلية

الأمم المتحدة تبدد جهود أمريكية مكثفة لمنع إيران من تولي منصبين

النفط يرتفع مع إقرار الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون سقف الدين

حقيقة هدم مساجد آل البيت وإقامة مشروعات استثمارية.. وزارة الأوقاف ترد بالأدلة

أمن القاهرة يضبط شحنة مخدرات وسلاح بملايين الجنيهات.. تفاصيل

دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تساعد في التغلب على تأثير العاصفة الترابية.. تعرف عليها

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

مع التحذير من الطقس.. هاني الناظر يقدم هذه النصائح

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ