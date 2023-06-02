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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صاروخ للفضاء يشعل الحرب الباردة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

جزء من صاروخ يزعم
جزء من صاروخ يزعم أنه من كوريا الشمالية

حالة من الجدل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة عن فضل كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ للفضاء، حيث تناولت العديد من وسائل الإعلام العالمية، تصريحات شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بإدانة كوريا الشمالية لمحاولتها إطلاق قمر صناعي. كما وعدت بيونغ يانغ بأنها ستطلق قريبًا أول مركبة فضائية استطلاع لها على الإطلاق.

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بيان عاجل من كوريا الشمالية بشأن قمر التجسس العسكري

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تقرير عن فشل كوريا الشمالية في إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري

وفي اليوم السابق، أعلنت كوريا الشمالية أن صاروخها الذي يحمل القمر الصناعي العسكري، تحطم في البحر الأصفر بسبب عطل بمحرك المرحلة الثانية. وقد انتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في كوريا الجنوبية واليابان هذا التطور، معتبرينه محاولة لإطلاق صواريخ استفزازية.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن محاولة بيونغ يانغ لإطلاق الصواريخ كانت سببًا لـ "قلق كبير"، حتى لو فشلت، واعتبرته محاولة لتطوير القدرات العسكرية التي لا تشكل تهديدًا على شبه الجزيرة فحسب، بل على المنطقة أيضًا.

ومن جانبها، ردت كيم يو جونغ على هذه الاتهامات، مؤكدة أن القمر الصناعي الاستطلاعي العسكري لكوريا الديمقراطية سيوضع بشكل صحيح في مدار فضائي في المستقبل القريب وسيبدأ مهمته.

 كما أشارت إلى أن كوريا الشمالية لا تشعر بضرورة الحوار مع الولايات المتحدة، وأنها ستواصل "ردها المضاد في موقف أكثر هجومًا حتى لا تدرك إلا أنها لن تستفيد من امتداد السياسة العدائية تجاه كوريا الديمقراطية".

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