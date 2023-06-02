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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اعتراف نادر من الكرملين.. روسيا تبدأ بتحسين طائراتها المدنية

الطيران الروسي
الطيران الروسي

أفادت وسائل إعلام روسية بأن الخبراء في البلاد باشروا باختبار معدات جديدة طوروها لطائرات SSJ-New المدنية الواعدة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أشار معهد "جوكوفسكي" الروسي إلى أن الخبراء التابعين له يعملون حاليا على اختبار مولدات طاقة احتياطية طوروها خصيصا للطائرات المذكورة، وأن تصنيع مثل هذا النوع من المعدات يعد مهمة أساسية لبناء الطائرات المدنية الحديثة من أجل ضمان السيادة التكنولوجية لروسيا.

وطور الخبراء في المعهد المولدات الجديدة لتزويد الطائرات بالطاقة اللازمة في حال تعطل نظام الطاقة الرئيسي فيها، ويعتبر هذا النوع من المعدات أمرا ضروريا في جميع الطائرات المدنية الحديثة.

ومن أجل اختبار المعدات الجديدة قام الخبراء بتصنيع منصات خاصة ثبتوها في أنفاق تتحرك فيها الرياح كما تتحرك ضمن هيكل محركات الطائرة أثناء تحليقها، وجرى اختبار المعدات لتكون قادرة على تحمل فروق الضغط الجوي وفروق السرعات التي تحلق فيها الطائرات، وتمت دراسة الطاقة التي تولدها عند تحليق الطائرة بمختلف السرعات.

كانت روسيا قد بدأت منذ سنوات بإنتاج طائرات Sukhoy SuperJet المدنية، لكن وبعد فرضت بعض العقوبات الغربية عليها قررت تعديل هذه الطائرات للتخلي عن المعدات الأجنبية الموجودة فيها، وبدأت بإنتاج نماذج (SSJ-New) المعدّلة من هذه الطائرات، والتي زوّدت بمكونات محلية الصنع بالكامل.

وفي وقت سابق، أقر الكرملين، بأن  الدفاعات الجوية في موسكو تحتاج إلى تحسينات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية في موسكو كانت تعمل بشكل فعال ولكن كان لديها مجال للتحسين، مؤكدا : "سيستمر العمل في تحسين الدفاعات الجوية في موسكو".

ويأتي ذلك بعد يوم من اتهام روسيا لأوكرانيا بشن أكبر هجوم على الإطلاق للطائرات بدون طيار على العاصمة الروسية.

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