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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أجواء خماسينية حارة.. الأرصاد الفلسطينية تحذر المواطنين من طقس الفترة المقبلة

صدى البلد

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية عن توقعها لطقس ،اليوم الجمعة، ويتوقع أن تكون الأجواء اليوم خماسينية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة ومثيرة للأتربة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية ويتوقع في ساعات الأولى من المساء اليوم سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الدائرة أن يكون طقس يوم غد السبت غائمًا جزئيًا إلى صاف وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما تنبأت الأرصاد بأن طقس يوم الأحد المقبل سيكون غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهارا، بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقامت دائرة الأرصاد الفلسطينية بتحذير المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره و الرابعة عصراً، كما حذرت من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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