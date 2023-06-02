وزير جيش الاحتلال عقب تقرير الوكالة الدولية: نتجه لإزالة الخطر النووي الإيراني

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وذلك رداً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية الذي كشف عن امتلاك طهران كمية من اليورانيوم المخصب التي تكفي لإنتاج قنبلتين نوويتين.

وقال جالانت في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المخاطر التي يواجهها الكيان آخذة في التعاظم، وأن التوجه يسير نحو إزالة الخطر النووي الإيراني.



وأضاف جالانت في مراسم منح رتب لكبار قادة الجيش "المخاطر التي تواجهنا كبيرة وعظيمة، وسنضطر لتنفيذ واجبنا بحماية سلامة أرضنا، المهام ثقيلة والتحديات كبيرة، نعيش في واقع معقد، إلا أن دولة إسرائيل وأذرعها الأمنية تعرف كيف تضمن أمن إسرائيل في الحاضر والمستقبل بجهود أعضاء هيئة الأركان".