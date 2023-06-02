عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير أوكراني يكشف أحوال العمال في محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

كشفت نقابات العمالة الأوكرانية، في تقرير لها، أن العمال في محطة الطاقة النووية "زابوريجيا"، التي تسيطر عليها روسيا، يُجبرون على العمل القسري والانضمام إلى النقابات التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأكدت النقابة أن الحقوق الأساسية للعمال "تنتهك بشكل متكرر ومستمر"، حيث يتعرض الكثيرون لمخاطر السلامة المهنية والصحية التي تهدد الحياة، مشيرة إلى أن الاستجابة لحالات الطوارئ والنظم المهنية لإدارة السلامة والصحة لم تعد تعمل بفعالية.

وذلك وفقا لورقة موجزة تم اعدادها من قبل منظمة العمل الدولية والاتحاد العالمي للاتحاد الدولي، وكذلك بمعلومات من الوكالة الذرية الدولية (IAEA) ، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمفتش التنظيمي النووي في أوكرانيا .

وكررت ورقة الإحاطة "المخاوف الشائكة" من منظمة العمل الدولية بشأن الخسائر المدنية، والتأثير الشديد "لعدوان الاتحاد الروسي" على العمال وأصحاب العمل والمخاطرة بحياتهم لمواصلة العمل والتشغيل، و"الأضرار التي لا رجعة فيها" للبنية التحتية لأوكرانيا والاقتصاد وسوق العمل.

وقبل بدء الحرب، كان هناك 12000 عامل في محطة توليد الطاقة النووية في زابوريجيا، منها 11000 من أعضاء الاتحاد في المحطة. وانخفضت عضوية الاتحاد منذ ذلك الحين إلى حوالي 1200 عامل.

ويقول التقرير "تمكن العديد من العمال النوويين وعائلاتهم من الفرار قبل سيطرة القوات الروسية على محطة الطاقة النووية في فبراير 2022. 

وتلقت منظمة العمل الدولية تقارير تفيد بأن أولئك الذين يظلون يعملون في المصنع قد أجبروا على توقيع عقود عمل مع شركة الطاقة الذرية الروسية، روزاتوم، والانضمام إلى النقابات التي تسيطر عليها القوات المحتلة. وهذا يشكل انتهاكا واضحا للحق في الحرية النقابية".

وتتعلق أكثر حالات الإبلاغ عن العمل القسري بالعمال النوويين الذين حاولوا مغادرة المحطة والمدينة بأكملها ولكن تم رفض حقهم في مغادرة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية.

كما تشير تقارير أخرى عن العمل القسري تتعلق بالحق في اختيار العمل بحرية إلى أنه بعد أن سيطرت القوات الروسية على محطة توليد الكهرباء، تم رفض حق العمال في الاتصال بصاحب عملهم الأوكراني، إنرجو أتوم.

وتعرض العمال الذين يديرون منشآت ومعدات المفاعل النووي للتهديدات.

وتقول ورقة الإحاطة إنه "تم نقل البعض إلى ما يسمى" الطوابق السفلية "، واحتجازهم هناك لعدة أيام، في حين تم تفتيش شققهم أو المرائب أو المنازل الريفية، وتم تهديد أسرهم. ويقول البعض أنهميخضعون للتعذيب ".

ومع ذلك، فقد وقع أقل من خمسة في المائة من هؤلاء العمال عقود عمل مع القوات الروسية.

وتم تحويل المصنع إلى قاعدة عسكرية من قبل القوات الروسية. بالإضافة إلى الوجود غير المصرح به للأفراد العسكريين المسلحين، فإن القوات الروسية لا تحترم لوائح السلامة من الحرائق ولا إجراءات السلامة الأخرى في المبنى. فقد قصفوا عن عمد البنية التحتية للطاقة في المنطقة وخطوط الطاقة إلى المحطة. وهناك تقارير عن إرسال العمال لإصلاح البنية التحتية للطاقة التالفة، مما يعرض حياتهم للخطر.

ويواصل الموظفون ضمان التشغيل الآمن والآمن للمرافق النووية ولكن الإجهاد والخطر المستمر للقصف، يتفاقمون من الإجهاد العقلي وقلق الموظفين العاملين في المصنع، كما يقول التقرير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

أخبار الرياضة .. كاس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار وإيقاف نهائي للقيد العقوبة ...قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

ترشيحاتنا

20 مليون جنيه لتطوير قصر العيني الفرنساوي ضمن مشروع جامعة القاهرة للتطوير|تفاصيل

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة اليوم

منها مكة والمدينة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ 11 منطقة بالمملكة

بعد تكرار الحوادث.. شروط ترخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة

مع التحذير من الطقس.. هاني الناظر يقدم هذه النصائح

وفاء عامر تكشف سر نجاح زواجها على مدار الـ 22 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

طريقة عمل مسخن رول في البيت.. أحلى من المحلات

سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

نشرة المرأة والصحة| نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل.. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ