تقرير أوكراني يكشف أحوال العمال في محطة زابوريجيا النووية

كشفت نقابات العمالة الأوكرانية، في تقرير لها، أن العمال في محطة الطاقة النووية "زابوريجيا"، التي تسيطر عليها روسيا، يُجبرون على العمل القسري والانضمام إلى النقابات التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأكدت النقابة أن الحقوق الأساسية للعمال "تنتهك بشكل متكرر ومستمر"، حيث يتعرض الكثيرون لمخاطر السلامة المهنية والصحية التي تهدد الحياة، مشيرة إلى أن الاستجابة لحالات الطوارئ والنظم المهنية لإدارة السلامة والصحة لم تعد تعمل بفعالية.

وذلك وفقا لورقة موجزة تم اعدادها من قبل منظمة العمل الدولية والاتحاد العالمي للاتحاد الدولي، وكذلك بمعلومات من الوكالة الذرية الدولية (IAEA) ، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمفتش التنظيمي النووي في أوكرانيا .

وكررت ورقة الإحاطة "المخاوف الشائكة" من منظمة العمل الدولية بشأن الخسائر المدنية، والتأثير الشديد "لعدوان الاتحاد الروسي" على العمال وأصحاب العمل والمخاطرة بحياتهم لمواصلة العمل والتشغيل، و"الأضرار التي لا رجعة فيها" للبنية التحتية لأوكرانيا والاقتصاد وسوق العمل.

وقبل بدء الحرب، كان هناك 12000 عامل في محطة توليد الطاقة النووية في زابوريجيا، منها 11000 من أعضاء الاتحاد في المحطة. وانخفضت عضوية الاتحاد منذ ذلك الحين إلى حوالي 1200 عامل.

ويقول التقرير "تمكن العديد من العمال النوويين وعائلاتهم من الفرار قبل سيطرة القوات الروسية على محطة الطاقة النووية في فبراير 2022.

وتلقت منظمة العمل الدولية تقارير تفيد بأن أولئك الذين يظلون يعملون في المصنع قد أجبروا على توقيع عقود عمل مع شركة الطاقة الذرية الروسية، روزاتوم، والانضمام إلى النقابات التي تسيطر عليها القوات المحتلة. وهذا يشكل انتهاكا واضحا للحق في الحرية النقابية".

وتتعلق أكثر حالات الإبلاغ عن العمل القسري بالعمال النوويين الذين حاولوا مغادرة المحطة والمدينة بأكملها ولكن تم رفض حقهم في مغادرة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية.

كما تشير تقارير أخرى عن العمل القسري تتعلق بالحق في اختيار العمل بحرية إلى أنه بعد أن سيطرت القوات الروسية على محطة توليد الكهرباء، تم رفض حق العمال في الاتصال بصاحب عملهم الأوكراني، إنرجو أتوم.

وتعرض العمال الذين يديرون منشآت ومعدات المفاعل النووي للتهديدات.

وتقول ورقة الإحاطة إنه "تم نقل البعض إلى ما يسمى" الطوابق السفلية "، واحتجازهم هناك لعدة أيام، في حين تم تفتيش شققهم أو المرائب أو المنازل الريفية، وتم تهديد أسرهم. ويقول البعض أنهميخضعون للتعذيب ".

ومع ذلك، فقد وقع أقل من خمسة في المائة من هؤلاء العمال عقود عمل مع القوات الروسية.

وتم تحويل المصنع إلى قاعدة عسكرية من قبل القوات الروسية. بالإضافة إلى الوجود غير المصرح به للأفراد العسكريين المسلحين، فإن القوات الروسية لا تحترم لوائح السلامة من الحرائق ولا إجراءات السلامة الأخرى في المبنى. فقد قصفوا عن عمد البنية التحتية للطاقة في المنطقة وخطوط الطاقة إلى المحطة. وهناك تقارير عن إرسال العمال لإصلاح البنية التحتية للطاقة التالفة، مما يعرض حياتهم للخطر.

ويواصل الموظفون ضمان التشغيل الآمن والآمن للمرافق النووية ولكن الإجهاد والخطر المستمر للقصف، يتفاقمون من الإجهاد العقلي وقلق الموظفين العاملين في المصنع، كما يقول التقرير.