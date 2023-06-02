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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل أقل من 20 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل أقل من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي ألغت فيه البلاد جميع قيود المرتبطة بالجائحة تقريبا هذا الشهر.

 

 وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 19 ألفا و 724 إصابة جديدة، بينها 33 إصابة من الخارج.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 31 مليونا و747 ألفا و839 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

 

وسجلت البلاد أيضاً 11 حالة وفاة جديدة، مما يرفع الحصيلة إلى 34 ألفا و 815 وفاة.

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