عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين في القاهرة

المتهم
المتهم

ضبط رجال المباحث أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم.

 

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من طالب مقيم بدائرة القسم بسابقة تعرفه على أحد الأشخــــاص من خلال إعلان عرض سيارة للإيجار بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ولدى تقابلهما بدائرة القسم لمعاينة السيارة قام بالتحصل منه على مبلغ مالى "قيمة إيجار السيارة" ، وكذا هاتفه المحمول بدعوى استخدام كشاف الهاتف فى مساعدته لمعاينة السيارة ، إلا أنه غافله ولاذ بالفـــرار بالسيارة مُستولياً على المبلغ المالى والهاتف المحمول.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد بيانات السيارة وتبين أنها مُــؤجرة لـأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليهــا، وبحوزتــه مـبلغ مالى.

 

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من مُتحصلات الواقعة وكذا متحصلات وقائع سرقة أخرى ، وأقر بتخلصه من الهاتف المحمول المُستولى عليه بإلقائه بالطريق العام ، كما أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم بذات الأسلوب، وأضاف بإرتكابه عدد ( 6 ) وقائع أخرى ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

75E12D4A-1609-4B1A-93D6-70D5C36482EB
75E12D4A-1609-4B1A-93D6-70D5C36482EB
السرقة القبض على شخص امن القاهرة شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثان مديرية امن القاهرة مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

أخبار الرياضة .. كاس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار وإيقاف نهائي للقيد العقوبة ...قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

موضوعات متعلقة

ضبط تاجر نظارات بحوزته عملات محلية وأجنبية

بعد 12 ساعة عمل .. فتح جزئي لكوبري أكتوبر .. تفاصيل

بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر .. قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن اللوحات الإعلانية

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة شخص في مشاجرة بمنشأة ناصر

انتشال السيارة الثانية من أسفل اللافتة الإعلانية المنهارة بكوبري أكتوبر ..فيديو وصور

خاص| انتشال سيارة من أسفل اللافتة الإعلانية المنهارة بكوبري أكتوبر.. فيديو وصور

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

بعد سقوطها المروّع | لحظة تقطيع اللوحة الإعلانية أعلى كوبري أكتوبر ..صور

ترشيحاتنا

مقتل شخص على يد آخرين في مشاجرة بالتجمع الأول

شقيق بن شرقي يكشف حقيقة عودة اللاعب لنادي الزمالك.. خاص

الصور الأولى لحادث خروج قطار عن مساره في الإسماعيلية

الأمم المتحدة تبدد جهود أمريكية مكثفة لمنع إيران من تولي منصبين

النفط يرتفع مع إقرار الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون سقف الدين

حقيقة هدم مساجد آل البيت وإقامة مشروعات استثمارية.. وزارة الأوقاف ترد بالأدلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تساعد في التغلب على تأثير العاصفة الترابية.. تعرف عليها

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

مع التحذير من الطقس.. هاني الناظر يقدم هذه النصائح

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ