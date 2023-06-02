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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تبدد جهود أمريكية مكثفة لمنع إيران من تولي منصبين

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن الأمم المتحدة انتخبت إيران كواحدة من 21 نائبا لرئيس الجمعية العامة.

ووفقا لوكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت بالإجماع الممثل الدائم لإيران في نيويورك نائبا لرئيس الدورة 78 للجمعية العامة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن أعضاء الأمم المتحدة انتخبوا دنيس فرانسيس من ترينيداد وتوباغو رئيسا للجمعية العامة الـ78 للأمم المتحدة، الذي سيتولى رئاسة هذا المجلس اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل.

وبهذا القرار، تم تعيين إيران أيضا كواحد من خمسة نواب لرئيس الجمعية العامة من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الدورة القادمة للجمعية، والتي ستبدأ في سبتمبر المقبل بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الدول المختلفة.

بالإضافة إلى إدارة اجتماعات الجمعية العامة المقبلة، فإن نائب رئيس الجمعية العامة المنتخب، إلى جانب 5 أعضاء دائمين في مجلس الأمن، يشكلون أعضاء اللجنة العامة التي ستكون مسؤولة عن وضع جدول الأعمال وتحديد أولويات اجتماعات الجمعية.

كما عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مرشح إيران مقررا للجنة نزع السلاح وعدم الانتشار التابعة للجمعية العامة وعضوا في مجلس إدارة اللجنة.

وذكرت الوكالة شبه الرسمية أن هذ الانتخاب يأتي في وقت، قامت فيه السفارة الأمريكية في نيويورك خلال الأسابيع الماضية بجهود مكثفة في الأوساط الدبلوماسية لمنع تعيين إيران في هذين المنصبين.

في السابق ، وافق 56 عضوا من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ على ترشيح إيران لهذا المنصب. 

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