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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يضبط المتهمين في 3 بلاغات سرقة بالقاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عامل زراعي مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بسرقة هاتف محمول من داخل فيلا ملك أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب المغافلة وذلك خلال قيامه بأعمال الزراعة بحديقة الفيلا ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

كما تم ضبط سيدة وشخصين لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب المفتاح المصطنع ، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بمسكن أحدهم وقرروا بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته مبلغ مالى "عملات أجنبية" ، وبمناقشته عن مصدره أقر بسرقته من الشركة محل عمله بدائرة القسم ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة حوادث سرقات شرطة مصر القديمة شرطة التجمع الخامس قسم شرطة المرج

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