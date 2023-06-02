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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

‎المركز القومي للترجمة يكشف عن الأعلى مبيعًا لشهر مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن قائمة الأكثر مبيعًا لشهر مايو 2023 و قد تصدرت القائمة، الطبعة العربية من كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة: المؤرخون أنجلو أمريكيون ومصر الحديثة" والتي  تم إطلاقها  مؤخرًا في احتفالية أقامها المركز في ١٨ مايو الماضي بحضور  المفكر الكبير بيتر جران مؤلف الكتاب و مترجمة الكتاب سحر توفيق و مراجع الكتاب المؤرخ الكبير عاصم دسوقي.

 

‎وفي المركز الثاني يأتي كتاب "الأفريكانية " من تأليف أريانا داجنينو ومن ترجمة مروى ممدوح سالم و في المركز الثالث "دراسات عن المماليك في مصر" من تأليف ديفيد اّيالون و من ترجمة علي السيد علي.

‎ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي :"أهل التشريع و أهل التأويل:في الحداثة و ما بعد الحداثة و المفكرين" ،"الكوزموبوليتانية السكندرية" ،"المنطق:نظرية البحث" ،"مغامرة المنهج"،"المادة والعقل:بحث فلسفي" ،"نهب المصريين:قصة عار"،"قصة كوريا:فهم الكوريين وثقافتهم"، "تدبر الكِبّر"،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة" ،"التصوير الحديث في مصر"،"هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا" ،"ما بعد التاريخ" ،"أخلاق الحداثة" ،"العلم عند العرب"،"مصر بعد الفراعنة:من الإسكندر حتى الفتح العربي" و "الفنون التشكيلية في جمهورية مصر العربية.

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي قائمة الأكثر مبيع ا كتاب الاستشراق هيمنة مستمرة المؤرخون أنجلو أمريكيون ومصر الحديثة

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