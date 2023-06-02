مدير عام النقل بشل العالمية: العالم يتجه للاعتماد على تكنولوجيات الهيدروجين

أكد توماس مولر مدير عام النقل بشل العالمية أن العالم بأسره يتجه نحو تحقيق المزيد من الطاقة النظيفة.



وقال خلال مؤتمر الريادة التكنولوجية بحضور أمال الشيخ العضو المنتدب للشركة بمصر أن الشركة العالمية خصصت ٦ مليارات دولار لتحقيق الطاقة النظيفة مثل التعاون فى إيجاد المزيد من مزارع الرياح المولدة للكهرباء ومحطات الطاقة النظيفة والعمل بجدية على ازاله الكريون من الصناعات الثقيلة، كما تم مناقشة كيفية إعادة التدوير فى مجالات صناعية مختلفة ولا سيما القطاع الصناعى الزراعى.

وأشار إلى أن هناك مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر ويعتبر أكبر مركز فى أوروبا خلال ٢٠٢٥ .

وأشار إلى أن الاتجاه العالمى يتمثل فى الاعتماد على الهيدروجين كبديل للفحم.