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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمود عبد المحسن يستعد لمستر أولمبيا تونس الشهر المقبل

صدى البلد

يستعد البطل المصري محمود عبد المحسن إمام لبطولة مستر أولمبيا فى تونس التى ستقام الشهر المقبل.

 

وأدى البطل محمود عبد المحسن معسكرات مغلقا وتدريبات مكثفة خلال الأيام المقبلة من أجل الحفاظ على مستواه والحفاظ على صدارة البطولات التى يشارك فيها فى المرحلة الماضية.

 

كما يشارك عبد المحسن فى مستر أولمبيا فى ليبيا خلال شهر أغسطس ويليها دبى برو خلال شهر سبتمبر.

 

وكان البطل محمود عبد المحسن قد توج بالعديد من الميداليات فى السنوات الأخيرة حيث فاز فى ٢٠١٧ بالميدالية الفضية فى بطولة ماصل منيا مصر فيزيك و الفضية فى ماصل منيا مصر كلاسيك فيزيك وذهبية مستر أولمبيا الهند فئة فيزيك العام الماضى.

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