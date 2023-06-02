بعد فشل المهمة.. ليدز يونايتد يعلن رحيل سام ألاراديس

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، رحيل مديره الفني سام ألاراديس، عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.

وكان سام ألاراديس تولى تدريب ليدز يونايتد مطلع شهر مايو الماضي في محاولة إبقاء الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ليدز أنهى الموسم في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 31 نقطة، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب".

وذكر نادي ليدز في بيان رسمي، أنه اتفق مع المدرب سام ألاراديس على الانفصال بعد انتهاء موسم 2022-2023.

وقال ألاراديس لموقع ليدز الرسمي: "لقد كان شرفًا لي أن أدرب فريق ليدز يونايتد، وهو ناد رائع يتمتع بقاعدة جماهيرية رائعة، ويستحق أن يكون في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع: "استمتعت حقًا بالعمل مع الموظفين واللاعبين في النادي وأود أن أشكر النادي على منحي هذا الفرصة".