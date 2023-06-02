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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأوقاف: الأخلاق صمام أمان للفرد والمجتمع

الشيخ أحمد الفرماوي،
الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف

قال الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الأخلاق من القيم الإسلامية الثابتة، التي حثنا عليها الإسلام، وبمثابة صمام أمان للفرد والمجتمع، خاصة خلال الأيام الحالية.


وأكد أحمد الفرماوي” خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن العبادات فرضت من أجل السمو والرقي بالأخلاق، فالصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر وتدعو إلى مكارم الأخلاق، وكذلك الأمر بالنسبة للصيام والحج.

 

وأوضح أنه من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي عنه وذي السلطان المقسط، أي العادل.

 

الأوقاف وزارة الأوقاف الشيخ أحمد الفرماوي أحد علماء وزارة الأوقاف الاخلاق

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