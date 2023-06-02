اسم ومبنى جديد لوزارة القوى العاملة.. و3687 فرصة عمل في 12 محافظة| حصاد الأسبوع

حصاد الأسبوع في وزارة القوي العاملة ..

إسم جديد للوزارة .. ومَبنى جديد لـ "العمل" ..

ومواجهة البطالة بـ 3687 فرصة عمل في 12 محافظة

مصر تعرض تجربتها أمام187 دولة في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

تسليم 10 ملايين جنيه لورثة 109 عمال غير منتظمين

159 مليون جنيه دعم منظومة التدريب من صندوق التمويل

عودة 3.3 مليون جنيه لورثة 10 عمال مصريين بالسعودية

تحويل مستحقات 73 عاملا غادروا الأردن لأرض الوطن

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأخبار المهمة - من 27 مايو إلى 2 يونيو الجاري- حيث واصل وزير القوي العاملة حسن شحاتة اجتماعاته ولقاءاته، وعقد اجتماع تنسيقي للتحضير للمشاركة في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف ، ضمن 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، ، كما استمر نشاط الوزارة بتوفير فرص العمل ،وتنظيم ملتقيات التوظيف في المحافظات تنسيقاً مع القطاع الخاص ، واختتم الأسبوع والأحداث بالانتقال الكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، وصدور قرار بتغيير اسم وزارة القوي العاملة ، باسم وزارة العمل .

وفيما يلي حصاد الأسبوع :

في العاصمة الإدارية:

ومع نهاية الأسبوع أعلنت وزارة العمل أن موظفيها بالإدارات المركزية والإدارات العامة التابعة لديوان الوزارة انتقلوا بشكل كامل الي المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول أيام العمل بالطاقة الكاملة ضمن خطة انتقال الوزارات للحي الحكومي والتي تبلغ 19 وزارة.

بدأت بالفعل تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية، وأوضحت الوزارة ان توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للجنة المختصة متابعة إجراءات الانتقال الكامل للعاصمة.

وأعلنت اللجنة عن جاهزية مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية، والمربوط الكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، فضلًا عن استلام وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، لكافة الموظفين المنتقلين في اطار تنفيذ خطة التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونيًا للمواطنين.

وأضافت أنه جاري استكمال عمليات الربط الإلكتروني بمنظومة المعلومات الخاصة بكافة أعمال الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات للمقر الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتسهيل آداء المهام الموكلة لكافة العاملين والإدارات وضمان سير العمل على أكمل وجه واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف، وكذلك أعمال التفتيش الميدانى وتوفير فرص العمل ،وغيرها من الخدمات .

وزارة العمل :

وفي قرار تاريخي أعلنت الوزارة عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتغيير إسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل .

وقال الوزير : إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 سنة 2023، جاء في مادته الأولى باستبدال اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل ،أينما ورد في اللوائح ،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد".

كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات الرسمية تنفيذه .

وأشارت الوزارة إلي أن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي ،خاصة وأن إسم وزارة العمل ،يتماشى مع معايير العمل الدولية ،وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله ،وليس العمال فقط ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

عمالة غير منتظمة :

واستكملت الوزارة دورها في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وسَلم الوزير شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 5 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، من محافظتي القاهرة وقنا بإجمالى مليون جنيه يستفيد منها 23 فردا من أفراد تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً .

وقد بلغ إجمالي التعويضات 10 ملايين و 470 ألفاً و 670 جنيها استفاد منها 109 من العمالة غير المنتظمة خلال العام المنقضى 2022 فقط.

وقالت الوزارة : إن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت اليوم حالات وفاة لـ 5 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: القاهرة ، وقنا .

وهم : حسن عبد الرحيم محمد على ،ومنصور حسيب حسانين حسين ، وأحمد على فهمي عبداللطيف ، وميخائيل وحيد زاهر جرجس ،وتقى الليثي محمد ابو الحمد.

وأوضحت الوزارة ان إجمالي التعويضات هذا الأسبوع ، لأسر العمال المتوفين بلغت مليون جنيه، وقدم الوزير العزاء لأسر العمال المتوفين ،مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض، وأشار الى توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات .

صندوق التمويل والتدريب:

وإستمراراً لخدمات الوزارة أعلنت هذا الأسبوع عن استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لها ،في دوره الاستراتيجي ، كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز وبرامج التدريب، وكافة الأنشطة التدريبية الأخرى.

وقالت : إنه ومنذ تأسيس الصندوق عام 2003 وحتى الآن ،انفق 159 مليون و395 ألف جنيه على منظومة التدريب والتأهيل ،وأكدت الوزارة استعدادها الكامل للمشاركة مع الشركاء الاجتماعيين لدعم كل نشاط يهدف إلى توفير الإمكانيات اللازمة لدعم أنشطة تدريب وتأهيل الشباب .

وذكرت دور الصندوق في الفترة المقبلة في المساهمة في تدريب ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير ،المنعقد بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التي تخص الصندوق ونشاطه .

مواجهة البطالة :

وفي إطار خطتها لمواجهة البطالة أعلنت الوزارة عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ،فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيو 2023 .

ووجه الوزير جميع المديريات بمتابعة هذه الوظائف لحين استلامها من راغبي العمل ،وتحرير العقود مع صاحب العمل ،وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل العامل وصاحب العمل.

وأعلنت الوزارة أن فرص العمل مُتوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة ، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والفيوم، والسويس، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية ،وسوهاج ، وجنوب سيناء .

وأن هذه الفرص متوفرة في التخصصات التالية :

مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء وإتصالات ،ومياكترونيكس، ومحاسبين ، ومندوبين مبيعات ، وعمال إنتاج ، وعضو فريق ، ومندوبين توصيل،وأخصائيين اجتماعيين ، ومدرسين جميع التخصصات، واخصائيين تسويق وتمويل ، وسكرتارية ، وأفراد أمن بمواقع مميزة ، ومشرفين رياض أطفال ، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وسائقين ، وعمال نظافة ،وعمال زراعيين وتخصصات أخرى .

كما تتوفر في فرص العمل لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لٱستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل .

العمل الدولي:

وإستعداداً لمؤتمر العمل الدولي الذي تشارك فيه 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية ،وجه الوزير ، الشُكر والتقدير إلى منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة ،لحُسن تعاونها مع الدولة المصرية في كافة البرامج والمشاريع، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،وتوفير بيئة عمل لائقة.

وقال: إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظة الخاصة بالمنظمة ،والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي هذا العام ،يؤكد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة،وذوي الهمم ،وكذلك موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الدولية الخاصة بالنقل البحري ،وذلك بتوجيهات وقرارات مباشرة من الرئيس السيسي .

وأوضح أن مصر وقعت مع منظمة العمل الدولية على 64 اتفاقية، تُطبقها على أرض الواقع من خلال كافة القرارات ،والتشريعات ذات العلاقة بملف العمل .

.جاء ذلك خلال اجتماع الوزير ، بديوان عام الوزارة ،مع وفد مصر الثلاثي المُشارك في مؤتمر العمل الدولي ،في دورته رقم 111، المُزمع عقدها بجنيف خلال الفترة من 5 إلي 16 يونيو الجاري ، حيث حضر الاجتماع وفد دولي برئاسة إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وأعضاء وفود ممثلي فرق: الحكومة، وأصحاب الأعمال ،والعمال المصريين المشاركين فى فعاليات المؤتمر الدولي .

ناقش اللقاء معلومات تعريفية حول البنود الأساسية المُدرجة على جدول الأعمال بالمؤتمر ، ومنها: تقرير المدير العام ورئيس مجلس الإدارة بشأن تعزيز برامج العدالة والحماية الاجتماعية حول العالم،و تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وملف التلمذة الصناعية ،وبعض البنود التنظيمية الأخرى الأخرى.

فى بداية اللقاء رحب الوزير بأعضاء وفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وأعضاء وفود ممثلي أصحاب الأعمال والعمال المشاركين فى أعمال المؤتمر الذي سيحضره ممثلين عن 187 دولة ، مؤكداً العلاقة الوطيدة والتعاون المُثمر بين منظمة العمل الدولية ،ووزارة العمل فى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تطوير عمل الوزارة فى جميع الملفات خاصة في التشغيل والعمل اللائق،والتدريب المهنى ،والسلامة والصحة المهنية،وتعزيز علاقات العمل.

وتحدث إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وكون كومبير خبير بمنظمة العمل الدولية ،وعرضوا البنود الأساسية التي سوف تُعرض في جلسات أعمال المؤتمر الدولي ،مُثمنين التعاون بين المنظمة ووزارة العمل في كافة القضايا المشتركة .

ويرأس حسن شحاتة وزير العمل وفد مصر الثلاثي المكون "حكومة وأصحاب عمل وعمال" المشارك في فعاليات الدورة الـ (111) لمؤتمر العمل الدولي ، ويعرض الوفد المصري على الوفود المشاركة كافة السياسات المصرية في قضايا العمل ،وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة،والتأكيد على خصوبة الأرض المصرية للاستثمار ،وعرض تجربة مصر الناجحة في تعزيز علاقات العمل طبقا للمعايير الدولية .

كما يلتقي الوزير برؤساء الوفود المشاركة ،ومدير عام منظمة العمل الدولية،ويشارك في اجتماع المجموعة العربية للتنسيق العربي في المؤتمر بشأن القضايا المشتركة.

القائمة رقم 127:

وأعلنت الوزارة هذا الأسبوع أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 127 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عاملاً مصرياً لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وتلقي حسن شحاتة تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا الاستحقاق، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة العمل، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة المنشورة على موقع الوزارة.

عودة مستحقات:

كما تلقت الوزارة تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقاته 10 عمال مصريين بالمملكة ، بلغت 408 ألفاً و 361 ريالا سعوديا ، بما يعادل 3 ملايين و 364 ألفاً و 80 جنيه مصرى تقريباً ، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

وجاء في التقرير الذي تلقاه الوزير ، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال : ناصر .م .ف ، إبراهيم. ش.ع ، هيبة . م . ح ، ورمضان.ع.أ ، وأنور .ع ، عبدالدايم . ح. م ، ، الدسوقى . أ . م ، محمد . أ . ح ، أحمد . م . م ، هلال. ح . م .

وقد تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية.

كما تم إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة ، وقال الملحق العمالي إن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم ، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة ، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894 ، وارسال الشكاوى والإستفسارات .

تكريم:

وعودة مرة أخرى للشأن الداخلي حيث كَرّم الوزير ، بديوان عام الوزارة 37 من المُتميزين بفريق عمل الإشراف والمتابعة والمراجعة لموازنة البرامج والأداء بالوزارة ومديرياتها والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية على جهودهم فى إعداد وتنفيذ موازنة العام المالى 2021 - 2022 ، وذلك تقديراً لجهودهم فى تجهيزها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة واستيفائها لكافة البيانات والبرامج طبقاً للمواعيد المحددة على النموذج المعد من وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية ، والتى نالت استحسان وإشادة الجهات المالية والرقابية بتنفيذ بنودها وحسن إدارة مواردها. وقدم وزير العمل الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة والمديريات والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية ، على جهودهم وحثهم على تقديم مزيد من الجهود والعمل المخلص للمضى قدماً نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية ، مؤكداً حرص وزارة العمل على إدماج منظور النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء ،2021-2022، والتأكد من تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وهادفة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا،على النحو الذي يضمن استفادة جميع المواطنين من الخدمات المقدمة من خلال 6 برامج أساسية لعمل الوزارة فى برامج التدريب المهنى،ومعلومات سوق العمل والتشغيل ، ورعاية القوى العاملة ، وبالسلامة والصحة المهنية،والعلاقات الخارجية ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتضمنت قائمة المكرمين من ديوان عام الوزارة : نجوى إسماعيل عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي ، ورنا صلاح الدين حلمى ، وأحمد محمد زهران ، ومحمد أمين عبد العظيم باحثين بالإدارة العامة .

ومن مديريات العمل في المحافظات : السيد أبو العنين محمد ، وهانى عبد العاطى ، ومحسن ناشد ، ونجيب سلامة ، وهشام عبد الرازق ، وصبرى يونس ، ومحمد محمود عبد الله ، ومحمد فرج عبد العال ، ونيفين عبد المجيد ، ومنى عبد القادر ، وهناء إبراهيم أحمد ، وسوزان وديع ثابت ، ومحمد عبد الواحد عبد اللطيف ، وعادل على البلاسى ، وإلهام بدرى عبد الله ، وميرفت عبد السيد خليل ، وحنان عادل على ، وولاء فضل أنور ، وعادل سيد احمد ، وعبد العال عبدالله هلال ، وأمل محمد حامد ، ومنى عثمان أحمد ، وشيرين عبد الله السيد ، وعبد الناصر عبد العظيم جابر ، وشريف شعبان شاكر ، ومباركة خليفة احمد ، وأمل محمد احمد ، ومحمد عبد الحميد الشافعى ، وصفاء عبد العزيز عايش ، واحمد ربيع مسعد وهالة احمد عبد المنعم .

بالإضافة إلى المكرمين من المركز القومى للسلامة وهم : مصطفى إسماعيل محمد ، وهاجر محمد صابر .

1

2

3

4

5