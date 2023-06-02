السيطرة على حريق محدود في مصنع للورق ببني سويف

شب حريق محدود بمحيط مصنع للورق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل في مدينة بني سويف، منذ قليل، دون إصابات أو خسائر بشرية، وجار التعامل معه بمعرفة الحماية المدنية التي سيطرت على النيران وتقوم بعمليات التبريد.



تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في محيط أحد المصانع بالمنطقة الصناعية، والذي وجه بسرعة الدفع بقوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.



ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران، وجار متابعة التفاصيل.