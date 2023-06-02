الأرصاد التركية تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية.. الأحد المقبل

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية التركية في بيان ،اليوم الجمعة، تحذير أصفر إلى 12 مدينة تركيا من سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة وقد تؤدي إلى سيول.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير الأمطار الغزيرة المستمرة في عموم البلاد حتى بداية الأسبوع، بحسب موقع تي أرتي التركي.

وأصدرت الهيئة تحذيراً من هبوب عاصفة رعدية يوم الأحد المقبل بواقع 12 درجة في المناطق الغربية.



وتشير تقديرات الهيئة إلى أن هطول الأمطار المتوقع غدًا في الأجزاء الغربية من البلاد سيكون قويًا محليًا في منطقة بحر إيجة وإسكي شهير وأنقرة والأجزاء الغربية من أنطاليا وبوردروم.



وشددت الهيئة على تحذيرها للمواطنين، من وجود الفيضانات و وامطار رعدية البرق ووسيتم تعطيل حركة النقل بسبب الرياح القوية.