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فيديو جراف

حرصًا على حياة المواطنين.. قرارات عاجلة بعد سقوط لوحات إعلانية بسبب العاصفة

صدى البلد

​قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة لمراجعة كافة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات، لبيان مدى تأثرها من العاصفة الترابية القوية التي تعرضت لها القاهرة، اليوم الخميس، حرصًا على حياة المواطنين.

شاهد الفيديو:

اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تفقد أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التي سقطت فوق كوبري أكتوبر أعلى عزبة أبوحشيش بحي حدائق القبة، بسبب العاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة ظهر اليوم الخميس.

وتمكن رجال المرور بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة من سحب السيارات من أسفل اللافته الاعلانية المنهارة اعلي الكوبري.

شاهد الفيديو:
 

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