حياة كريمة تنشئ ملعبًا خماسيًا لكرة القدم بـ مركز شباب في الجيزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا بعنوان حياة كريمة تواصل جهودها بمحافظة الجيزة في إنشاء المشروعات وتطوير قدرات البنية التحتية للقرى.

وأشار التقرير، إلى أن حياة كريمة لا تزال تواصل جهودها بمحافظة الجيزة في إنشاء المشروعات لرفع وتطوير قدرات البنية التحتية والأساسية بكافة القطاعات المختلفة، وجعلها متكاملة من كافة الجوانب.

وأشار إلى أن "حياة كريمة" تعد بمثابة قاطرة إنقاذ غيرت حياة أكثر من مليون مواطن بمركز الصف وأطفيح، وتغيير واقع الحياة إلى الأفضل، ومواكبة الجهود التنموية بكافة القطاعات بالدولة.



وقال محمد يحيى، متطوع في مبادرة حياة كريمة بالجيزة، دورنا يتضمن حلقة الوصل بين المسؤولين عن المشروع بمبادرة حياة كريمة وأرض الواقع، حيث أننا نعمل على مساعدة أهالينا بالمحافظة لخروج المشروع في أفضل صوره.

وأضاف يحيى، أن مبادرة حياة كريمة من أعظم المشروعات التي قدمت في القرن الـ 21، معقبًا: "نتشرف بأننا متطوعين في خدمة هذا المشروع، ونأمل أن يستكمل على أكمل وجه.

فيما قال محمد عيسى، مدير مركز شباب الوادي بمحافظة الجيزة، إن المركز يقدم ملعب خماسي لكرة القدم، ومكتبة، وتنس طاولة، وبلياردو، ولدينا ألعاب للأطفال الصغار.



