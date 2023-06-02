مهرجان الأضواء في سنغافورة يُحوّل الليل إلى عالم زاخر بالبهجة.. شاهد

تمكن مهرجان الأضواء فى سنغافورة من تحويل ليل المدينة إلى عالم زاخر بالألوان المبهجة حسب تقرير “يورو نيوز” وحمل المهرجان خلال هذا العام شعار "موجة جديدة".



وشملت الإبداعات 14 منشأة بما في ذلك "أحلام الأنهار الجليدية"، وهو عرض واسع النطاق على واجهة متحف العلوم والفنون في مارينا باي ساندز للفنان الإعلامي التركي الأمريكي رفيق أناضول.

وبفضل العامل التكنولوجي، يُحوّل العمل الفني البيانات المرئية بخصوص الأنهار الجليدية عبر العالم إلى سرديات تستند إلى الذكاء الاصطناعي لزيادة الوعي بارتفاع مستويات سطح البحر وتغير المناخ. وشاهد الزوار عملية التركيب الخفيف لـ "زهور ترومبيت" من تصميم "أميغو أند أميغو" من أستراليا.

وتستمر هذه التظاهرة الثقافية، التي يُطلق عليها المنظمون "مهرجان الضوء المستدام الرائد في آسيا" إلى غاية الـ 25 من هذا الشهر.

