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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد نفي أبل التعاون مع المخابرات الأمريكية.. الرئيس الروسي السابق: زمن المعجزات انتهى

نائب مجلس الأمن الروسي
نائب مجلس الأمن الروسي

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على نفي شركة "آبل" التعاون مع الاستخبارات المركزية الأمريكية، بالقول إن "زمن المعجزات انتهى".

وكانت هيئة الأمن الفدرالية قد كشفت عن حملة استخباراتية من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية تتعلق بإصابة آلاف أجهزة "آيفون"، بما في ذلك تلك المسجلة لدى السفارات الأجنبية في روسيا.

 

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال الرئيس الروسي السابق، ردا على أسئلة الصحفيين اليوم الجمعة، إنه لا يصدق تأكيدات "آبل"، التي تنفي استخدام أجهزة "آيفون" لصالح الاستخبارات الأمريكية.

وتابع: "الأمر ليس كذلك، ويجب أن يأخذ ذلك في الاعتبار أيضا مستخدمو (سامسونغ) مع نظام التشغيل (أندرويد)".

 

وأضاف مدفيديف: "عندما تقول أي شركة، حتى أكبر شركة في مجال التكنولوجيا، إنها ترفض التعاون مع مجتمع الاستخبارات الوطني لأسباب أيديولوجية، فذلك يعني أمرا من اثنين: الأول أنها تكذب بلا خجل، والثاني أنها على وشك الإغلاق، فزمن المعجزات انتهى".

 

وأكد أنه: "يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار من قبل حاملي أي هواتف ذكية، سواء كانت منتجات (آبل) مع أنظمة تشغيل iOS المغلق أمام جميع المستخدمين، أو منتجات (سامسونج) مع أنظمة تشغيل (أندرويد) المفتوحة لتطبيقات أطراف ثالثة. وكما يقول (موللر) بطل المسلسل التلفزيوني الشهير: لا يمكنني الوثوق بأي شيء في زمننا الحاضر، ولا حتى في نفسي".

 

وقد أفادت معلومات كشفت عنها هيئة الأمن الفدرالية بأن هناك "تعاون وثيق بين آبل ومجتمع الاستخبارات الوطني، ولا سيما وكالة الأمن القومي الأمريكية"، فيما تؤكد "سياسة الخصوصية المعلنة للشركة" عكس ذلك، حيث تقول الشركة إنها لم تشارك أبدا أي حكومة في تثبيت مصائد برامج في أي منتج من منتجات "آبل".

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