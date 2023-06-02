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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيموفيتش يكشف موقفه من الاعتزال نهاية الموسم

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي، موقفه من اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.


وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان بنهاية شهر يونيو الجاري، ووفقا لتقارير صحفية فإنه إدارة الروسونيري تميل لعدم تجديد عقده.


وقال إبراهيموفيتش في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي إيطاليا":" أخبرني نادي مونزا أن العقد جاهز على توقيعي، لكن أنا لاعبا ميلان وأنا فخور بذلك ".


وعن موقفه من اعتزال كرة القدم، أجاب:" لا أعتقد أنني سأعتزل في نهاية الموسم، لكن يجب أن أجد توازنًا جيدًا".


وغاب إبراهيموفيتش صاحب الـ 41 عاما عن المشاركة مع إيه سي ميلان معظم مباريات الموسم الجاري، بسبب الإصابة.

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