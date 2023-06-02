إبراهيموفيتش يكشف موقفه من الاعتزال نهاية الموسم

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي، موقفه من اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.



وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان بنهاية شهر يونيو الجاري، ووفقا لتقارير صحفية فإنه إدارة الروسونيري تميل لعدم تجديد عقده.



وقال إبراهيموفيتش في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي إيطاليا":" أخبرني نادي مونزا أن العقد جاهز على توقيعي، لكن أنا لاعبا ميلان وأنا فخور بذلك ".



وعن موقفه من اعتزال كرة القدم، أجاب:" لا أعتقد أنني سأعتزل في نهاية الموسم، لكن يجب أن أجد توازنًا جيدًا".



وغاب إبراهيموفيتش صاحب الـ 41 عاما عن المشاركة مع إيه سي ميلان معظم مباريات الموسم الجاري، بسبب الإصابة.