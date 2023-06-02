أوكرانيا لم تظهر إرادة لحل الصراع.. الكرملين يحذر من مشاكل لسنوات عديدة

أكد الكرملين، اليوم الجمعة، أن كييف لم تظهر أي إرادة لحل الصراع من خلال المفاوضات، بينما تواصل موسكو السعي لضمان أمنها ومصالحها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن العديد من الدول الأوروبية تدرك المشكلات التي ستنشأ إذا كانت أوكرانيا ستنضم إلى الناتو، لكن الولايات المتحدة هي "صاحبة القرار" للتحالف.

وعندما سئل في مؤتمر صحفي منتظم عن دفعة أوكرانيا للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي، قال بيسكوف إن طموحات الناتو في كييف تؤكد عدم رغبتها في حل المشكلات على طاولة التفاوض.

وحذر بيسكوف من أن العضوية الأوكرانية في الناتو ستتسبب في مشاكل لسنوات عديدة وأن روسيا ستحمي أمنها ومصالحها.

وفي سياق اخر، أكد بيسكوف أن روسيا تواصل الاتصالات مع أعضاء منظمة أوبك+ من كبار منتجي النفط، قبل أن تجتمع المجموعة يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

ورفض التعليق على النتيجة المحتملة للاجتماع.

ومن غير المرجح أن تقرر أوبك وحلفاؤها تخفيضات إضافية في إمدادات النفط في اجتماع يوم الأحد على الرغم من انخفاض أسعار النفط نحو 70 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع، حسبما قال مصدران من التحالف يوم الجمعة على الرغم من أن آخر قال إن النتيجة لا تزال غير واضحة.