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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح وصيانة أسلاك وأعمدة الكهرباء ورفع الأشجار بعد موجة الرياح بالشرقية

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس أعمال رفع وإصلاح أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء والتي حدث لها تلفيات نتيجة تعرض المدينة لعاصفة ترابية مساء أمس وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.

أكد المحافظ جاهزية المحافظة وجهازها التنفيذى للتعامل مع أي أحداث طارئة وتوفير الحلول والبدائل اللازمة وكذلك الاستجابة الفورية لشكاوى واستغاثات المواطنين وكلف رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع إدارة الكهرباء لسرعه رفع اعمده الكهرباء التالفه واستبدالها بأخرى جديده وإعادة توصيل الكهرباء وكذلك رفع الأشجار والاعلانات التي سقطت بالطرق العامه نتيجه تعرض المدينة لموجة من الطقس المتقلب ورياح عالية أثرت في بعض الأعمدة والأسلاك الكهربائية.

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ومن جانبه أوضح الدكتور رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ تم الانتهاء من أعمال رفع وإصلاح أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء والتى سقطت نتيجة العاصفة الترابية وكذلك رفع الأشجار والإعلانات وفتح الطرق أمام حركة السيارات والمارة بنطاق الوحدات المحلية بالزوامل وغيته وكفر ايوب وكفر ابراهبم وشبرا النخلة وانشاص الرمل والبلاشون.

اصلاح أعمدة الإنارة اعمدة الانارة أعمدة الكهرباء الاعلانات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرياح العاصفة الترابية

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