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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سوشيال ميديا.. مدافع الأهلي في ظهور رومانسي برفقة زوجته وهاشتاج زفاف ولي العهد يتصدر الترند

رامي ربيعة
رامي ربيعة

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقة زوجته.. شاهد

شارك رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، صورًا جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر رامي ربيعة في ظهور رومانسي برفقه زوجته، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

برفقه أسرته.. مؤمن زكريا في حفل افتتاح فرع الأهلي الجديد

تواجد مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي الجديد بالتجمع الخامس، مساء أمس.

وظهر مؤمن زكريا برفقه زوجته وابنه، من داخل حفل الافتتاح، ورحب به عدد كبير من قبل الحضور بالهتافات والتقاط الصور التذكيرية.

فرحة الحسين.. هاشتاج زفاف ولي العهد يتصدر تريند تويتر

دشن عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا هاشتاج “زفاف ولي العهد”،  عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للاحتفال بزفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني، نجل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

وتصدر هاشتاج “زفاف ولي العهد” قائمة التريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

لميس الحديدي وعمرو أديب يتألقان في حفل زفاف ولي العهد الأردني

علقت الإعلامية لميس الحديدي، علي حضورها حفل زفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني، نجل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، برفقه زوجها الإعلامي عمرو أديب.

ونشرت لميس الحديدي صورًا برفقه عمرو أديب من حفل الزفاف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

موسيماني: رحلت عن النادي الأهلي بعد شعوري بضغوطات كبيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن السبب وراء رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير: “بيتسو موسيماني: أنا من طلب الرحيل عن الأهلي رغم أن عقدي مع النادي كان يمتد لموسم آخر، الأهلي المصري منحني كافة مستحقاتي المالية، وعاملني بشكل جيد للغاية، وأحييهم على ذلك، سبب رحيلي هو شعوري بضغوطات كبيرة، خاصة أن المواسم متلاحمة في مصر بشكل قوي ولا توجد فرصة للراحة”.

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